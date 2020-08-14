В Москве избили замглавы управы одного из районов

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего нападения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все случилось в нескольких домах от здания Администрации одного из московских районов. 33-летняя замглавы управы Ирина В.* возвращалась после работы домой, когда на нее неожиданно напали. Мужчина нанес девушке несколько сильных ударов по спине и рукам, после чего скрылся с места преступления. После нападения Ирина обратилась в больницу за медицинской помощью.

«В больницу поступила 33-летняя Ирина В.* с диагнозом: ушибы спины, ушибы правого плечевого сустава. К счастью, серьезная медицинская помощь пострадавшей не потребовалась и девушку отпустили лечиться дома. Как пояснила медикам сама пострадавшая, травмы она получила в результате нападения», - рассказал KP.ru источник в здравоохранении района.

В разговоре с KP.RU девушка не стала рассказывать подробности нападения, но понадеялась, что полиция вскоре разберется со случившимся и накажет человека, нанесшего ей побои.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего нападения. Полицейским предстоит выяснить, кто и почему напал на замглавы управы района.

*имя изменено