Стало известно, как будет выглядеть памятник ЧМ-2018 в Москве

В Москве на Никольской монтируют памятник ЧМ-2018 Фото: Twitter.com

На Никольской появился памятник с мячом. В соцсетях написали, что монтируют памятник, посвященный Чемпионату мира по футболу в Москве. «КП» выяснила, что пока это была только примерка. Скульптура может изменить форму, размер, но идея уже утверждена. Каким будет памятник «КП» рассказал скульптор Салават Щербаков.

- Было много вариантов, из которых мы выбирали. Был вариант большой футбольной бутсы с мячом. Мы выбрали идею траектории мяча, когда он в полете. На изогнутой линии будут написаны названия стран-участниц на их языках (латиницей, кириллицей, иероглифами), хотя изначально думали писать на русском языке. А на другой грани этой линии написаны города, где были матчи Чемпионат мира: Санкт-Петербург, Казань, Москва… и там их основные достопримечательности – Медный всадник, Храм Василия Блаженного.

- Какая основная мысль памятника?

- Он должен быть притягательным, добрым, игровым. Он и о спорте – о футболе, и о болельщиках. Рукой можно будет дотянуться до мяча – такие фотографии смогут сделать москвичи и туристы. А внизу, например, ребенок может сымитировать, что он бьет по мячу, а папа ловит его.

- То есть памятник будет не на постаменте?

- Он будет стоять на плоском круге, который напоминает разметку в центре футбольного поля.

Сам памятник планируют установить в центре Никольской улицы – по линии фонарей и лавочек. Он не должен мешать пешеходам и снегоочистительной технике. Скульптура бронзовая. Утащить ее не получится из-за большого веса и креплению (штыри). Диаметр плоской части памятника (линии-траектории) около 2,5 метра, а мяч будет около 80 см (почти в четыре раза больше реального).

Макет скульптуры и начало воплощения проекта в жизнь. Фото: Twitter.com

- Вы сами ходили на Никольскую во время Чемпионата мира? Бывали там, когда просто не протолкнуться, все пели, танцевали…

- Смотрел всю эту хронику, там был большой праздник, много молодежи, спортсменов, болельщиков. И, конечно, происходящее оставило хороший след единения, мира, энергии. Собственно, это мы и изображаем в памятнике, - сказал Салават Щербаков.

Когда памятник установят? Ориентировочно в 2021 году. Сейчас работа над итоговой скульптурой продолжается, уточняются детали.

Решение о появлении памятника на Никольской улице поддержал еще в 2018 году мэр Москвы Сергей Собянин. С тех пор рассматривались идеи. Болельщики в соцсетях предлагали установить фигуру «золотой ноги Игоря Акинфеева», поставить символ Забиваку, золотой мяч с символикой FIFA 2018 Russia.

Была ироничная идея сделать памятник, где три-четыре болельщика держатся за фонарный столб и машут флагом (как это и было во время Мундиаля). Предлагали установить плиту под ногами, где записать футбольные счета, или поставить вместо одной из лавочек на Никольской ее бронзовую копию, с фигурами болельщиков из разных стран.

А кто-то вообще говорил: «Сколько еще мероприятий будет в Москве в будущем и всякий раз памятники ставить?» Но памятнику быть, ему самое место на Никольской улице, которая до сих пор у многих ассоциируется, как главная футбольная улица Москвы.