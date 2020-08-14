Ванная с неисправной стиральной машинкой убила школьницу в Москве

В Новой Москве трагически погибла 15-летняя школьница.

Вечером в четверг Лиза (имя изменено) сказала родным, что пойдет в ванную. В это время мама девушки, отчим и бабушка находились в соседней комнате, смотрели телевизор. По их словам, Лиза закрылась в ванной изнутри. Они слышали шум воды, набирающейся в ванную. И больше никаких посторонних звуков.

Но спустя полчаса в дверь начали звонить. На пороге стоял сосед снизу.

- Мужчина начал ругаться - мол, вы что творите, вы нас заливаете! - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Отчим бросился выбивать дверь.

Девушка лежала на полу. При этом, по словам источника, сама ванная была наполнена лишь наполовину - комнату затопило водой из душа, который выпал наружу.

- Девушку вынесли в коридор и заметили на теле следы от ожогов. Родные не могли понять, жива ли она. Вызвали скорую, но приехавшие врачи констатировали смерть. Судя по всему - от удара током.

Но как это произошло?

Сейчас у экспертов две версии, что стало источником удара. Родственники погибшей девушки рассказали, что по периметру ванной они недавно установили световые диоды. Делали сами. Кроме того, стоящая в ванной стиральная машинка при прикосновении иногда давала легкий разряд. Об этом все знали и старались лишний раз ее не касаться.

- Вероятно, принимавшая душ девушка, будучи уже мокрой, зачем-то вышла из ванны и случайно дотронулась до стиральной машины, - говорит наш собеседник. - Но точную причину должны назвать эксперты.