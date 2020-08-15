В Москве санитарный вертолет забрал мужчину после страшного ДТП с участием автобуса

В столице на улице Красноярская 15 августа около 14.00 произошла авария. Столкнулись автобус и легковой автомобиль. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В столице на улице Красноярская 15 августа около 14.00 произошла авария. Столкнулись автобус и легковой автомобиль. Пострадавшему водителю потребовалась помощь медиков. На место прибыл дежурный санитарный вертолет.

- Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра прибыл на улицу Красноярская, где произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. С места происшествия пострадавшего мужчину эвакуируют в специализированное лечебное учреждение Москвы, - рассказали в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.

На место прибыл дежурный санитарный вертолет. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

На борту, как уточнили в Департаменте ГОЧСиПБ, пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада. Водитель в тяжелом состоянии.

Как удалось выяснить "КП", пострадавших в рейсовом автобусе "Мосгортранса" нет, никто не обратился за медицинской помощью. Лобовое стекло сильно повреждено, водитель автобуса также пострадал.

В настоящее время на месте выясняются причины аварии и ликвидируются обломки, которые могут препятствовать движению транспорта.

Пострадавшему водителю потребовалась помощь медиков. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

ОФИЦИАЛЬНО

- Сегодня произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса 627-го маршрута. По предварительным данным, водитель машины выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате в автобусе пострадал водитель, в автомобиле — один пострадавший. Обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД, - прокомментировали в Департаменте транспорта Москвы.

ВАЖНО

На Красноярской улице задерживаются автобусы № 68, 627, 627к и С7. Маршруты временно изменены.