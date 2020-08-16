60-летие полета Белки и Стрелки: бесплатные экскурсии подготовили на ВДНХ

Чучела собак, запущенных в космос на советском корабле «Спутник-5» в 1960 году, в Музее космонавтики на ВВЦ. Фото: ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов

Исторический полет собак в космос отметят на ВДНХ. Речь о известных Белке и Стрелке. Их называют собаками-космонавтами. Впервые на орбите они побывали 60 лет назад. Полет был 19 августа 1960 года, экспедиция длилась более 25 часов. Событие, безусловно, значимое. Именно поэтому на ВДНХ решили провести бесплатные экскурсии и кинопоказы в центре «Космонавтика и авиация».

Как и когда будут отмечать 60-летие исторического полета в космос собак Белки и Стрелки?

Именно 19 августа в центре «Космонавтика и авиация» проведут экскурсии и покажут документальные фильмы о животных, побывавших на орбите. Участие в мероприятиях бесплатное (нужна предварительная регистрация на сайте, а также приобрести входной билет в центр «Космонавтика и авиация», сеансы в 12.00, 15.00 и 18.00).

Катапультируемый контейнер для подопытных животных второго космического корабля-спутника и чучело собаки Белки Фото: Михаил ФРОЛОВ

На бесплатных экскурсиях гости узнают не только об экспедиции Белки и Стрелки, но и о космических подвигах других животных:

- о нелегкой судьбе пассажирки Второго искусственного спутника Земли Лайке и других собак, проложивших человеку дорогу в космос,

- о черепахах, которые раньше кого бы то ни было облетели Луну,

- о знаменитых полетами макак-резусов,

Во время экскурсий можно будет узнать о биологических экспериментах на станции «Мир». Фото: пресс-служба ВДНХ.

- о биологических экспериментах на станции «Мир», в ходе одного из которых на борту орбитальной станции из яиц вылупились птенцы японского перепела.

В этот же день в лектории «Кулибин Про» можно посмотреть документальный фильм телестудии Роскосмоса «Животные в космосе» (сеансы в 13.00, 16.00 и 19.00).

- Зрители узнают, как готовились к полетам четвероногие космонавты, как проектировались аппараты для их экспедиций, почему на орбиту отправляли только женских особей собак и какие еще живые существа побывали за пределами нашей планеты, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Чучело собаки Стрелки в Музее космонавтики Фото: Михаил ФРОЛОВ

О мерах безопасности на экскурсиях:

- в каждой группе должно быть не более пяти человек,

- на сеансах кинопоказов должно быть не более 40 зрителей,

- с собой нужно взять маску и перчатки.

На экскурсии с собой нужно взять маску и перчатки. Фото: пресс-служба ВДНХ.

Что еще?

Интересные факты о покорении космоса животными собрали в блоге #КосмосИзДома на сайте центра «Космонавтика и авиация».