«Проводить вакцинацию будем раньше»: мэр Москвы о массовых прививках от гриппа

Москва продолжает борьбу с коронавирусом, но и готовится к тому, чтобы сдержать распространение сезонного гриппа. Фото: REUTERS

Москва продолжает борьбу с коронавирусом, но и готовится к тому, чтобы сдержать распространение сезонного гриппа. Прививать горожан от гриппа традиционно начинают осенью. В этом году массовая вакцинация начнется с 1 сентября. Прививочная кампания будет более масштабной, чем в 2019 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- В прошлом году мы привили от гриппа около 7 млн москвичей — огромный объем. Это, кстати, возможно, нас спасло от каких-то еще больших пиков заболеваемости этой весной, когда пришел коронавирус. И в этом году этот объем надо как минимум повторить, - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы считает, что в этом году проводить вакцинацию нужно раньше, потому что нужен какой-то период времени, когда вакцина должна подействовать (сработать).

- Поэтому начнем вакцинацию с 1 сентября, — уточнил Сергей Собянин.

Зачем нужна вакцинация?

Грипп – это острое инфекционное заболевание. Вирус способен привести к крайне опасным осложнениям:

- бронхит, пневмония (органы дыхания),

- миокардит, перикардит (сердечно-сосудистая система),

- менингит, энцефалит (нервная система).

Защититься от гриппа и осложнений поможет вакцина.

- Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года, - говорят в Департаменте здравоохранения Москвы.

Где сделать и что нужно?

- обратиться в любую городскую поликлинику или их филиалы,

- предъявить паспорт РФ,

- письменное согласие (подписать на месте),

- перед прививкой пройти медицинский осмотр (в кабинете врача),

- врач измеряет температуру и артериальное давление,

- проводится вакцинация,

- получить сертификат.

Кстати

В прошлом году москвичам было удобнее всего сделать вакцинацию в мобильных пунктах, расположенных около 33 станций метро. Прививки там сделали почти 200 тысяч человек.