Погода в Москве 17 - 23 августа: Летняя жара возвращается!

Летняя жара возвращается! Фото: Андрей АБРАМОВ

Похолодание в середине августа навеяло осеннее настроение - и что, лето всё, дальше уже сентябрь и холода? Нет, радуют синоптики в своих прогнозах погоды в Москве на 17 - 23 августа. Тепло возвращается! И не просто тепло, а 30-градусная жара.

Прогноз Гидрометцентра России на ближайшую неделю такой:

В понедельник, 17 августа, днем +25 градусов, переменная облачность, возможны короткие дожди.

Во вторник и среду, 18 - 19 августа, чуть прохладнее, не выше +23. При этом солнечно и сухо.

В четверг, 20 августа, пасмурно и сыро, хотя и тепло, +25.

В пятницу, 21 августа, облачно, с прояснениями, пройдут небольшие дожди. И потеплеет до +26.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 августа, жара усилится до +25…+30 градусов. Обещают короткие грозовые ливни.

Кстати, после рекордных дождей, заливавших Москву в мае, июне и июле, в августе установилась засуха - тоже аномалия, но с противоположным знаком. За первые две недели месяца в столице выпало всего 12% всех положенных по климатическим нормам осадков - 9,1 мм. Подмосковью воды досталось больше. Самым мокрым местом области в августе стала Коломна, где вылилось 32,4 мм (58% нормы).

Финальная неделя августа тоже будет очень теплой, уверяют синоптики центра "Фобос".