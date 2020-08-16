Москвичка обратилась в полицию, чтобы разыскать забытых в метро пиявок

Полиция приняла заявление о необычной утере и пообещала провести проверку. Галина надеется, что банка с пиявками скоро найдётся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад к полицейским, дежурившим на станции метро Спортивная обратилась 42-летняя женщина. Галина попросила правоохранителей помочь ей разыскать своих пиявок. Полицейские такой просьбой были сильно удивлены и с интересом выслушали обратившуюся к ним гражданку. Женщина рассказала, как утром она села в вагон поезда, с собой у женщины было несколько пакетов, в одном из них Галина везла необычный груз - банку с 50 пиявками. Дорога была длинной и для удобства пакеты женщина поставила рядом с собой на сидение. Когда поезд прибыл на станцию Спортивная, женщина поспешила покинуть вагон, взяла пакеты и выскочила из вагона, но как оказалось потом, один из пакетов так и остался на месте. Двери поезда захлопнулись, и пиявки умчались вместе с ним по тоннелям Сокольнической ветки столичного метрополитена на встречу неизвестности.

— Это были медицинские пиявки, я врач интегративной медицины, а они - один из методов лечения, на котором я специализируюсь. Я везла их к пациентам. Но опомнилась только на эскалаторе. Искала их через службу забытых вещей, звонила дежурным на станции в Саларьево и Коммунарку, но их уже в вагоне не было, видимо кто-то забрал, может быть цена на банке этому поспособствовала, — рассказала Галина kp.ru.

Полиция приняла заявление о необычной утере и пообещала провести проверку. Галина надеется, что банка с пиявками скоро найдётся.