На МЦД-2 завершили обновление подвижного состава

В Москве завершили обновление подвижного состава МЦД-2. Фото: mos.ru

В столице завершили обновление подвижного состава МЦД-2. Об этом в своем твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- На линии теперь ходят вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду. Средний возраст парка сейчас - не больше 3 лет, - сообщил Сергей Собянин.

В компании «Центральная ППК» говорят, что обновление подвижного состава - одна из приоритетных задач компании. Важно, чтобы пассажиры передвигались комфортно и безопасно. Речь о более 1 млн человек, которые ежедневно для передвижения используют пригородные поезда.

- Сейчас на МЦД-2 курсируют 89 собственных электропоездов, среди которых 26 поездов «Иволга», - рассказали в пресс-службе АО «Центральная ППК».

До конца 2020 года парк пополнят еще 180 вагонов поезда «Иволга», которые позволят доукомплектовать все поезда этой серии и сделать их односоставными с полностью сквозным проходом по всей длине. К тому же пассажирская инфраструктура на МЦД-2 с каждым днем все больше соответствует новым стандартам. За последние месяцы на восьми станциях построены современные пассажирские терминалы, переходы, лифты и эскалаторы, платформы с навесами.

До конца 2020 года парк пополнят еще 180 вагонов поезда «Иволга». Фото: mos.ru

Кстати

Поедем еще быстрее

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на четырех участках уже с 20 августа. Это означает, что 47 маршрутов поедут еще быстрее. Итак, новые выделенки заработают на участках:

- Калужское шоссе (от д. Городище до д. Юрово);

- Большая Дорогомиловская улица в направлении области - Бородинский мост - Смоленская улица;

- Самотечная улица от Делегатской улицы до Садового кольца;

- площадь Киевского вокзала.

Выделенки будут работать ежедневно, кроме Калужского шоссе - по ним автобусы пойдут только в будние дни. В целом, добираться на работу быстрее будет больше 130 тысяч человек.