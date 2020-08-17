Россия выиграла гонку по созданию вакцины от коронавируса

Россия первой разработала вакцину от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известие о завершении разработки вакцины от коронавируса российскими учеными Центра Гамалеи вызвало бурную реакцию во многих странах. Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 получил название «Спутник V» по аналогии с первым спутником Земли, запущенным нашей страной в 1957 году. Как и тогда, сейчас Россия обошла всех и выиграла гонку по созданию вакцины. Успех наших ученых по-разному оценили на мировом медицинском рынке.

ОПЫТ ПРИШЁЛ ПОСЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Российская вакцина появилась не на пустом месте. Как только стал понятен масштаб пандемии коронавируса, специалисты во всем мире начали разработку. У наших учёных огромный опыт создания подобных препаратов и технологии уже давно наработаны. Исторический факт: еще в 1990-х годах исследователи центра Гамалеи провели первые успешные эксперименты по созданию геннотерапевтических препаратов. Дальнейшее развитие этого направления позволило создать универсальную платформу для разработки вакцин против различных, в том числе и особо опасных инфекций.

Кропотливый многолетний труд наших специалистов позволил создать высокоэффективную вакцину. По данным Минздрава, у всех добровольцев зарегистрированы высокие титры антител к COVID-19, и при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. Президент Владимир Путин рассказал, что новую прививку испытала на себе его дочь и чувствует себя хорошо, у неё высокие титры.

- Биотехнологическая и генно-инженерная вакцина создана на новейшей платформе, - говорит доктор медицинских наук, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев. - Это высокоэффективный лекарственный препарат, который вполне возможно поможет нам избежать второй волны коронавируса. По итогам испытаний каких-либо серьёзных побочных эффектов сегодня не выявлено. О своём желании купить российскую вакцину уже заявили 20 стран, в том числе и развитые, с общим населением 1 миллиард человек. То есть каждый седьмой человек на Земле готов использовать нашу вакцину. Это самое яркое доказательство ее эффективности.

Препарат скоро поступит в массовое производство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРОСТО БИЗНЕС НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ

У некоторых людей, как за рубежом, так и у нас, от позитивной новости о России, что называется, сорвало крышку. Вроде понять отчасти можно, поскольку все новое обычно вызывает насторожённость и немало вопросов. Но сейчас с первых же дней развернулась настоящая пропагандистская кампания против отечественной вакцины. Не секрет, что жадность тут на первом месте, хотя и зависти тоже хватает. Иностранные фармкомпании вбухали миллионы долларов и евро в разработку своих вакцин. Каждый уже видел себя победителем на рынке лекарств от коронавируса, который оценивается в десятки (!) миллиардов долларов. Лидером стала Россия и спутала все эти наполеоновские планы.

Теперь западный бизнес пытается спасти свои огромные вложения любыми способами - от телерепортажей до заявлений неких ассоциаций и опросов неизвестных докторов. Но кто входит в ту же АОКИ, выступающую против российской вакцины и Института Гамалеи - крупнейшего национального научного центра России с богатейшей историей? Перед нами ассоциация иностранных компаний - производителей лекарств, контрактно-исследовательских организаций, консалтинговых компаний и аналитических агентств. Как говорится, жареным запахло. Похоже, иностранные фармпроизводители заботятся лишь о своих бизнес-интересах. Причём не только на российском, но - в плане использования нашей вакцины в других странах – и мировом медицинском рынке.

Препарат разработан российскими учеными Центра Гамалеи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЛИХОРАДИТ ОТ СКАНДАЛОВ

Наш «Спутник V» критикуют, даже особо не утруждая себя медицинскими аргументами. В ход идут прежде всего политические и экономические доводы. Лидерство в разработке вакцины расценивается как политическая победа на мировой арене. Об этом говорят и эксперты.

- Мы отвыкли от побед, - считает ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын. - Разработка вакцины, сходу очень хорошо прошедшей испытания, это действительно победа. Наша наука показала, что может работать качественно, быстро и отвечать адекватно на запросы. Теперь надеюсь, что производственники сработают так же хорошо, как учёные.

С экономической стороной вакцинирования тоже понятно. Новое средство будут массово импортировать многие страны мира. На кону - огромные деньги! А в погоне за прибылью в мировом фармбизнесе интриги и скандалы следуют один за другим. О нечистоплотности в этой сфере можно судить, например, по истории с препаратом Mediator во Франции. Его разработали в середине 70-х годов изначально для диабетиков, страдающих лишним весом.

Позже чудесную таблетку стали выписывать всем желающим похудеть. До тех пор, пока один из врачей не заметил, что препарат опасно влияет на сердце. Пациенты умирали от этого побочного эффекта. Сейчас во Франции идет судебный процесс над фармацевтическим гигантом Servier, замешанным в громкой истории. Компанию обвиняют в том, что она не предупреждала пациентов о «побочке» и возможном летальном исходе от приема препарата. Или ещё грандиозный скандал - с очень популярным во многих странах в конце 1980-х антидепрессантом Прозак. Пациенты часто принимали его бесконтрольно, не подозревая о серьёзных последствиях для своей психики. У многих развивались маниакальная реакция, нарушение сна, аритмия. Во время судебного разбирательства выяснилось, что выпуск на рынок подобных препаратов был инициирован заинтересованными людьми. Из продажи опасные лекарства убрали. Теперь на средствах от депрессии подробно указывают их побочки и назначают исключительно по решению врача.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАБОТАНА ВО ВРЕМЯ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА

Скептики не успокаиваются. Одним из основных аргументов против нашей вакцины стало «слишком быстрое» ее создание. В Институте Гамалеи заявили, что использованная технологическая платформа для разработки вакцины была хорошо изучена. Ранее ее уже применяли при создании вакцин от других опасных инфекций - лихорадки Эбола, ближневосточного синдрома MERS. В Росздравнадзоре назвали претензии фармкомпаний к российской вакцине основанными на незнании результатов исследований.

Российскую вакцину нельзя считать «быстрой» ещё и потому, что фармацевтические компании из США, Германии и Великобритании начинают заключительные исследования об эффективности своих вакцин. То есть учёные разных стран продвигались в своей работе примерно с одинаковой скоростью. Но на финишной прямой Россия и российские ученые совершили победный рывок.

Исследование препарата продолжается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дискуссия идёт и по некоторым пунктам инструкции к препарату «Спутник V»:

- побочные эффекты. Такие реакции обычно появляются в организме испытателей новых лекарств. Каждую из них фиксируют, но в большинствеиз этих побочек в итоге препарат не "виноват". Просто производителям нужно оградить себя от вероятных претензий пациентов. Есть и ещё нюанс - решение разработчика зарегистрировать и озвучить данные о побочных реакциях говорит о его открытости;

- возрастные ограничения для пациентов - от 18 до 60 лет. Препарат новый, поэтому именно для таких лекарств во всем мире, в том числе и у нас, прописан этот стандарт;

- температура хранения от минус 18 градусов и ниже. Некоторые критики решили, что такое требование связано с излишней чувствительностью препарата. А причина, скорее всего, в другом. Во время разработки могли быть собраны не все данные. Но к моменту запуска массового производства уже будет средство с привычной нам температурой хранения 2-8 градусов;

- срок годности – 6 месяцев. Как и с температурой хранения, это требование тоже могут в будущем изменить после более детального изучения и вакцины, и самого коронавируса. Учёные продолжают работу над этим. В том, что разработка серьёзная, сомнений нет, иначе вокруг препарата не поднялась бы такая шумиха.