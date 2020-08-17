В Красногорске торжественно освятили Никольский храм

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приветствовал в новом храме Патриарха Кирилла. Его Святейшество провел здесь Божественную литургию. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Те, кто бывал в Павшинской пойме на окраине Красногорска, в районе переброшенного через Москву-реку вантового моста, на протяжении последних лет следили, как на берегу рос этот невероятный по красоте храм нео-византийского стиля. Первый камень был здесь заложен еще в 2013 году митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. И вот скрупулезный процесс стройки и отделки позади.

Храм получился монументальным! 55 метров в высоту. Два яруса (верхний посвящен святителю Николаю Чудотворцу, нижний - Андрею Первозванному). Общая площадь - 4,5 тысячи квадратных метров. В праздники храм сможет вмещать до полутора тысяч прихожан! Поражает богатство и торжество отделки. Смальтовая керамика со светопрозрачными элементами, благодаря которым в праздники купола храма будут окрашиваться в разные цвета. Богатая роспись внутри. При этом в здании проложены сложные современные системы вентиляции и кондиционирования, а для удобства пожилых и маломобильных прихожан действуют сразу три лифта.

Службы начали проводиться здесь еще весной 2019-го, когда отделочные работы и благоустройство территории еще продолжались.

И вот наконец вчера Никольский храм освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель провел для нескольких сотен прихожан Божественную литургию. На богослужении присутствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв с супругой Екатериной. Стоит отметить, что губернатор с первых дней лично курировал строительство храма.

- Спасибо строителям, архитекторам, художникам, всем, кто участвовал в создании храма и благоустройстве территории. Здесь огромный микрорайон, проживают порядка 70 - 80 тыс. человек, поэтому храм очень важен, - сказал Андрей Воробьёв. - Я хочу поблагодарить нашего владыку - митрополита Ювеналия за большое внимание к Подмосковью».

Наверняка Никольский храм станет одной из визитных карточек Красногорска.

После службы Андрей Воробьёв за поддержку Московской епархии Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был награжден орденом РПЦ Преподобного Сергия Радонежского I степени.

Храм начали строить в 2013 году. Высота - 55 метров. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси:

- С особым чувством я освящал сегодня этот храм. Я видел, как он начинал воздвигаться, обретал свою красоту. Господь благословил сделать великое дело. Дай Бог, чтобы каждый, приходящий в этот храм, укреплялся в вере, обретал душевное спокойствие и силу совершать добрые дела. Особую благодарность хочу выразить губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский:

- Мы пережили непростые годы в прошлом веке, в результате чего у нас остались сотни церковных руин в Московской области. Но сейчас мы переживаем совсем другой период. Глубокая благодарность всем, кто воздвиг этот великолепный собор.