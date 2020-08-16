Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клину

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку Фото: Shutterstock

В подмосковном городском округе Клин на территорию аэродрома "Щекино" приземлился легкомоторный самолет. Сотрудники вызвали скорую помощь и спасателей. Погибших нет.

- Нам поступил звонок из аэродрома. Наши специалисты выехали на место. По предварительной информации, пожара там нет. То есть самолет не загорелся, хотя посадка была жесткой, - рассказали "КП" в МЧС по Московской области.

- Что с пилотом?

- По нашим данным, его госпитализировали. В каком состоянии - мы не знаем.

- Погибших нет?

- Нет. Но наши сотрудники еще едут на место и выяснят подробности.

Позже появилась новая информация.

- Нам удалось выяснить, что аэродром частный. Вызов был, но спасатели не работали. Возгорания не было. Самолет визуально не пострадал, - сказали "КП" в ГУ МЧС по Московской области.

Телефоны аэродрома "Щекино" недоступны. Не исключено, что частный самолет здесь и базировался, просто неудачно приземлился.

Справка

"Щекино" - это аэродром малой авиации в 55 км от Москвы. Здесь же находится планерная школа. На сайте сообщается, что для частных самолетов здесь недорогое базирование.