В парке Северного речного вокзала откроют каток и уличный тренажёрный зал

После реконструкции появятся сразу несколько спортивных зон. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Любители спорта скоро смогут проводить полноценные тренировки в парке Северного речного вокзала. После благоустройства здесь появятся четыре новые спортивные зоны.

«В северной части парка откроется комплекс из площадок для воркаута, стритбола, настольного тенниса и шахмат, а в южной части - площадки для напольных игр в шахматы и настольного тенниса, каток с хоккейной коробкой», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, еще в 30-е годы при создании парка планировали построить спортивную площадку в северной части, но идея так и осталась на чертежах.

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Главной спортивной площадкой станет каток с искусственным льдом в южной части парка.

Его площадь - более 1150 квадратных метров.

Хоккейную коробку оснастят боксами для игроков и судей. На трибунах смогут разместиться до 100 зрителей.

Здесь можно будет проводить как районные турниры по хоккею, так и городские, например, детский хоккейный турнир «Золотая шайба».

С ноября по апрель каток отдадут под тренировки и соревнования. В свободное время там смогут покататься на коньках все желающие. А с мая по октябрь ледовую арену превратят в площадку для игры в волейбол.

Рядом с катком – многофункциональный павильон площадью более 300 «квадратов» с раздевалками, прокатом спортивного инвентаря, пунктом охраны, туалетами и медпунктом.

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

ЧТО ЕЩЕ

Общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала - 49 гектаров. По проекту здесь появятся:

- 19 километров прогулочных дорожек;

- 26 павильонов;

- более 800 современных энергоэффективных фонарей;

- более 200 камер видеонаблюдения;

- галерея с мини-кафе;

- киоски, торговые точки и ресторан;

- зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом;

- два воссозданных исторических фонтана и один новый;

- 7 тысяч деревьев, более 3 тысяч кустарников, свыше 5 тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.