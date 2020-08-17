Участница «Дома 2» после «избиения» пошла рекламировать магазин

В ночь на 16 августа участница телепроекта «Дом 2» Екатерина Скалон была госпитализирована в больницу с гематомами и подозрением на сотрясение. Фото: Канал ТНТ

В ночь на 16 августа участница телепроекта «Дом 2» Екатерина Скалон была госпитализирована в больницу с гематомами и подозрением на сотрясение. Об этом сообщили несколько изданий. Однако по данным источника kp.ru в правоохранительных органах, девушка сама обратилась в больницу, чтобы зафиксировать травмы.

— Заявления от нее в полицию по факту нападения не поступало. Травмы несущественные, непонятно как они были получены. Она могла и сама упасть. Поэтому без ее обращения этим делом заниматься не будут, — сообщил собеседник издания.

При этом источник не исключил, что вся эта история — часть шоу. Судя по личной странице девушки, накануне обращения в больницу она ходила в ресторан на свидание с другим участником телешоу Максимом Моргенштерном. Однако фанаты живо обсуждают, будто причинить вред мог другой любовник с телепроекта Евгений Солоновский. По другой популярной версии, у Скалон проблемы с алкоголем и все гематомы — следствие неудачного похода в ночной клуб.

По другой популярной версии, у Скалон проблемы с алкоголем и все гематомы — следствие неудачного похода в ночной клуб. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не располагают информацией о возможном избиении Екатерины Скалон. PR-отдел телеканала «ТНТ» не ответил на запрос «Комсомольской правды». Сама участница также проигнорировала личное сообщение корреспондента. Последние ее сториз в Instagram выложены уже после обращения в медицинское учреждение. На них теледива без видимых травм рекламирует любимый бутик.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не располагают информацией о возможном избиении Екатерины Скалон. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерине Скалон 22 года. На шоу она приехала из Иркутска. На поляне «Дома 2» она появляется во второй раз. В позапрошлом году она приходила на проект, чтобы добиться симпатии главного красавчика проекта Федора Стрелкова. Но тот отверг ее и Скалон закрутила роман с другим — Владом Ивановым. Пара даже ушла с проекта, якобы чтобы продолжить отношения без камер. Но любовь не заладилась и Скалон вновь в поисках на телеэкране.