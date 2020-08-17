Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

В 2021 году в Москве откроют музейный комплекс в бывшей ГЭС-2

Реставрация здания уже завершается
Светлана ВолковаСветлана ВолковаСветланаВолкова
КомментироватьОставить комментарий
Вид на будущий комплекс со стороны Болотной набережной. Фото предоставлено Renzo Piano Building Workshop (RPBW)

Вид на будущий комплекс со стороны Болотной набережной. Фото предоставлено Renzo Piano Building Workshop (RPBW)

В центре столицы скоро появится новая музейная площадка. Историческое здание ГЭС-2 около Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала превратится в огромный музейно-образовательный комплекс.

"Реставрация исторической ГЭС-2 вышла на финишную прямую, - сказал сегодня, 17 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра площадки. - Горожане получат еще одну уникальную точку притяжения – огромное культурное пространство в здании бывшей ГЭС и пешеходную зону с мостом через Москву-реку и Водоотводный канал, благоустроенной набережной и спуском к воде. И ко всему прочему – в центре города нашлось место и для небольшой берёзовой рощи".

ЧТО СДЕЛАЮТ

Проект реставрации ГЭС-2 разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop под руководством знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пиано, автора здания Центра Помпиду в Париже и других проектов в странах мира.

Фото: v-a-c.org

Фото: v-a-c.org

Во время реставрации бывшей электростанции вернут прежний вид. Для этого стены расчистят от поздних наслоений и пристроек, воссоздадут башню с часами. На крыше поставят солнечные батареи, которые дадут до 10% необходимой для здания энергии.

В здании разместятся:

- выставочные залы;

- образовательные классы;

- библиотека и книжный магазин;

- кафе, ресторан;

- актовый зал на 420 мест;

- хранилище для коллекций Фонда с реставрационными мастерскими общей площадью 2,8 тысяч "квадратов";

- арт-резиденции и зал-трансформер для театральных и музыкальных концертов, постановок и перформансов. Звук в нем "настроят" мастера, работавшие над акустикой Парижской филармонии.

Фото: v-a-c.org

Фото: v-a-c.org

В отдельно стоящем корпусе станции под названием "Своды" устроят творческие мастерские – центр художественного производства. В здании площадью 2 тысячи квадратных метров со сводчатыми потолками в два этажа (один – на уровне земли, другой – подземный) когда-то находился цех водочного завода Смирнова. Здесь откроют художественные студии для работы по металлу и по дереву, видеомонтажа и фотопечати, а также студии звукозаписи, репетиционный зал и даже пекарню.

В музее появится около 500 новых рабочих мест.

Для машин - подземный паркинг в два этажа с "зеленой" крышей, на которой высадят берёзовую рощу.

КОГДА ОТКРОЮТ

Первых посетителей музейный комплекс примет в первом полугодии 2021 года.

ЧТО ЕЩЁ

Около музейно-образовательного комплекса ГЭС-2 запустят новую пешеходную зону от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной:

- На участке между Берсеневской и Якиманской набережными реконструируют Патриарший пешеходный мост, а также построят амфитеатры, лестничные сходы и лифты для инвалидов и мам с коляскам. Под мостом -небольшие общественно-культурные центры общей площадью 5,7 тысяч "квадратов";

- На участке Болотной набережной около Патриаршего моста проведут благоустройство и откроют спуск к воде для отдыха и прогулок.

Полностью эти работы планируют завершить в 2020 году.

В планах на ближайшие годы – комплексное благоустройство Репинского сквера (Болотной площади), Фалеевского переулка, Софийской и других набережных на Болотном острове и противоположных берегах Москвы-реки.

ТТХ

Общая площадь музейно-образовательного комплекса - порядка 40 тысяч квадратных метров.

В нем 4 наземных и 2 подземных этажа.

Центральный исторический корпус - 19 тысяч квадратных метров.

ИСТОРИЯ

Центральную электрическую станцию городского трамвая (позднее – ГЭС-2 "Мосэнерго") построили в центре Москвы в 1904 - 1908 годах по проекту архитектора Василия Башкирова.

Фасады здания оформлены в неорусском стиле. Фишкой стала стеклянная крыша по проекту инженера Николая Сушкина при участии Владимира Шухова.

До конца 1920-х годов электростанция сохранилась в задуманном архитекторами виде. Но потом здание постоянно менялось, пристраивались новые корпуса, технологические помещения, исчезли украшения фасадов и шпиль башенки с часами.

В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения "Центральная электрическая станция городского трамвая, 1904-1908 г. г., архитектор В.Н. Башкиров".

В 2006 году устаревшую станцию закрыли.

С 2014 года купивший здание частный инвестор начал создание музейно-образовательного комплекса – Дома культуры "ГЭС-2".

КультураО разном

Рекомендуемые