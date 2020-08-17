В 2021 году в Москве откроют музейный комплекс в бывшей ГЭС-2

Вид на будущий комплекс со стороны Болотной набережной. Фото предоставлено Renzo Piano Building Workshop (RPBW)

В центре столицы скоро появится новая музейная площадка. Историческое здание ГЭС-2 около Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала превратится в огромный музейно-образовательный комплекс.

"Реставрация исторической ГЭС-2 вышла на финишную прямую, - сказал сегодня, 17 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра площадки. - Горожане получат еще одну уникальную точку притяжения – огромное культурное пространство в здании бывшей ГЭС и пешеходную зону с мостом через Москву-реку и Водоотводный канал, благоустроенной набережной и спуском к воде. И ко всему прочему – в центре города нашлось место и для небольшой берёзовой рощи".

ЧТО СДЕЛАЮТ

Проект реставрации ГЭС-2 разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop под руководством знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пиано, автора здания Центра Помпиду в Париже и других проектов в странах мира.

Фото: v-a-c.org

Во время реставрации бывшей электростанции вернут прежний вид. Для этого стены расчистят от поздних наслоений и пристроек, воссоздадут башню с часами. На крыше поставят солнечные батареи, которые дадут до 10% необходимой для здания энергии.

В здании разместятся:

- выставочные залы;

- образовательные классы;

- библиотека и книжный магазин;

- кафе, ресторан;

- актовый зал на 420 мест;

- хранилище для коллекций Фонда с реставрационными мастерскими общей площадью 2,8 тысяч "квадратов";

- арт-резиденции и зал-трансформер для театральных и музыкальных концертов, постановок и перформансов. Звук в нем "настроят" мастера, работавшие над акустикой Парижской филармонии.

Фото: v-a-c.org

В отдельно стоящем корпусе станции под названием "Своды" устроят творческие мастерские – центр художественного производства. В здании площадью 2 тысячи квадратных метров со сводчатыми потолками в два этажа (один – на уровне земли, другой – подземный) когда-то находился цех водочного завода Смирнова. Здесь откроют художественные студии для работы по металлу и по дереву, видеомонтажа и фотопечати, а также студии звукозаписи, репетиционный зал и даже пекарню.

В музее появится около 500 новых рабочих мест.

Для машин - подземный паркинг в два этажа с "зеленой" крышей, на которой высадят берёзовую рощу.

КОГДА ОТКРОЮТ

Первых посетителей музейный комплекс примет в первом полугодии 2021 года.

ЧТО ЕЩЁ

Около музейно-образовательного комплекса ГЭС-2 запустят новую пешеходную зону от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной:

- На участке между Берсеневской и Якиманской набережными реконструируют Патриарший пешеходный мост, а также построят амфитеатры, лестничные сходы и лифты для инвалидов и мам с коляскам. Под мостом -небольшие общественно-культурные центры общей площадью 5,7 тысяч "квадратов";

- На участке Болотной набережной около Патриаршего моста проведут благоустройство и откроют спуск к воде для отдыха и прогулок.

Полностью эти работы планируют завершить в 2020 году.

В планах на ближайшие годы – комплексное благоустройство Репинского сквера (Болотной площади), Фалеевского переулка, Софийской и других набережных на Болотном острове и противоположных берегах Москвы-реки.

ТТХ

Общая площадь музейно-образовательного комплекса - порядка 40 тысяч квадратных метров.

В нем 4 наземных и 2 подземных этажа.

Центральный исторический корпус - 19 тысяч квадратных метров.

ИСТОРИЯ

Центральную электрическую станцию городского трамвая (позднее – ГЭС-2 "Мосэнерго") построили в центре Москвы в 1904 - 1908 годах по проекту архитектора Василия Башкирова.

Фасады здания оформлены в неорусском стиле. Фишкой стала стеклянная крыша по проекту инженера Николая Сушкина при участии Владимира Шухова.

До конца 1920-х годов электростанция сохранилась в задуманном архитекторами виде. Но потом здание постоянно менялось, пристраивались новые корпуса, технологические помещения, исчезли украшения фасадов и шпиль башенки с часами.

В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения "Центральная электрическая станция городского трамвая, 1904-1908 г. г., архитектор В.Н. Башкиров".

В 2006 году устаревшую станцию закрыли.

С 2014 года купивший здание частный инвестор начал создание музейно-образовательного комплекса – Дома культуры "ГЭС-2".