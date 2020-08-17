Два грибника подорвались на снаряде в лесу в Клинском районе

В больницу были доставлены двое мужчин со множественными осколочными ранениями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это произошло в минувшее воскресенье в Клинском районе Московской области, недалеко от посёлка Лесной. 35-летний Сергей В.* и 34-летний Андрей П* решили провести свой выходной на природе и с пользой. Товарищи приехали в лес и отправились собирать грибы. День сулил только приятные эмоции, грибов было много, а погода располагала к долгой прогулке. На опушке один из мужчин заметил небольшой металлический цилиндр. По внешнему виду Сергей предположил, что этот предмет пролежал в лесу много лет, ведь металл сильно проржавел. Он поднял находку и отбросил в сторону на всякий случай. Но такая мера предосторожности оказалась не самой удачной - через мгновение прогремел взрыв, а в мужчин полетели осколки снаряда. Оба грибника получили многочисленные ранения.

— В больницу были доставлены двое мужчин со множественными осколочными ранениями. У 35-летнего гражданина зафиксированы ранения левой ягодицы, левой голени, передней брюшной стенки, а у его 34-летнего товарища ранения передней поверхности шеи и левой голени. Андрей П.* был госпитализирован, — сообщил kp.ru источник в здравоохранении города.

Грибникам была оказана медицинская помощь и Сергея отпустили домой, его ранения оказались хоть и многочисленными, но не глубокими, а вот Андрею повезло меньше - он был ранен в шею и медики решили оставить его в стационаре под наблюдением.

*имена изменены