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Реконструкция развязок на МКАДе: Волоколамское и Алтуфьевское шоссе поедут быстрее

В каких районах и что изменится для водителей
Светлана ВолковаСветлана ВолковаСветланаВолкова
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До конца 2023 года на МКАДе обновят каждую из 21 действующих развязок.

До конца 2023 года на МКАДе обновят каждую из 21 действующих развязок.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца 2023 года на МКАДе обновят каждую из 21 действующих развязок. Из них 16 - уже полностью перестроили за последние несколько лет.

Раньше эти участки, если посмотреть на них сверху, напоминали лист клевера. Из-за перекрывающих друг друга потоков машины постоянно застревали в пробках. Теперь проблемные точки превратились в современные транспортные узлы.

- Во время реконструкции развязок уже построено 143 километра боковых проездов, эстакад, разгонных полос и направленных съездов, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Осенью приступим к работам на пересечении с улицей Верхние Поля и Капотня. До конца года начнутся строительно-монтажные работы на развязках с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также Липецкой улицей. Сейчас завершается проектирование этих развязок.

Обновлённые многоуровневые эстакады быстрее справляются с плотным трафиком. При этом уменьшается перепробег автомобилей.

В Стройкомплексе столицы рассказали, на каких участках МКАДа и что изменится в ближайшее время.

ЭТИ УЧАСТКИ ОБНОВЯТ

1. Пересечение с Волоколамским шоссе

Что сделают:

- 7,7 километров новых дорог, в том числе реконструкцию двух действующих и строительство трех новых эстакад общей длиной 1,8 километра;

- расширение до восьми полос движения в одном направлении существующих эстакад на внутренней стороне МКАДа над Волоколамским шоссе и путями МЦД-2;

Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

- дополнительные боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАДа, а также вдоль Волоколамки по направлению в центр;

- расширение с трех до пяти полос движения в каждом направлении основного маршрута Волоколамского шоссе;

Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

- вдоль кольцевой автодороги высадят 5,4 гектара газонов, а также 615 деревьев (ива, клён, липа, рябина, тополь) и 4 720 кустарников (сирень, спирея, карагана, смородина, снежноягодник, роза).

Когда откроют: до конца 2020 года.

2. Пересечение с Алтуфьевским шоссе

Что сделают:

- два новых путепровода. Первый с тремя полосами в каждую сторону - на основном маршруте Алтуфьевского шоссе, пересекающего МКАД почти под прямым углом. Второй - на левоповоротном съезде с Алтуфьевского шоссе в сторону области на внешнюю сторону МКАД, пересекающего кольцевую магистраль по кривой;

- восемь съездов с развязки;

- боковой проезд вдоль внутренней стороны МКАДа;

- реконструкцию двух светофоров у Алтуфьевского шоссе - около дома 147 (выезд на 85-и км МКАД) и рядом с торговым центром «Весна»;

- реконструкцию надземного пешеходного перехода на МКАДе между 84 и 85 километрами.

Когда откроют: ориентировочно в 2022 году.

Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

3. Пересечение с Осташковским шоссе

Что сделают:

- 5 километров новых дорог;

- боковые проезды с внутренней и внешней сторон МКАДа;

- левоповоротные съезды с Осташковской улицы на внутреннюю и внешнюю стороны МКАДа;

- реконструкцию семи действующих съездов с кольцевой автодороги;

- новый подземный переход в районе ул. Осташковская, д. 30.

Когда откроют: в 2022 - 2023 годы.

4. Пересечение с Липецкой улицей

Что сделают:

- съезд с внешней стороны МКАДа на трассу М-4 «Дон» в сторону Московской области;

- тоннель с внешней стороны МКАДа на Липецкую улицу в сторону центра;

- путепровод с внутренней стороны МКАДа на трассу М-4 «Дон» в сторону Московской области;

- путепровод с Липецкой улицы на внутреннюю сторону МКАДа;

- 4 съезда - с внутренней стороны МКАДа на Липецкую улицу; с трассы М-4 «Дон» на Старо-Нагорную улицу; с Липецкой улицы на боковой проезд в сторону области; с Липецкой улицы на боковой проезд вдоль Липецкой улицы;

- реконструкцию участка МКАДа от Каширского до Варшавского шоссе длиной 7,2 километра;

- 5 новых пешеходных переходов. Четыре из них через МКАД - рядом с остановкой наземки около метро «Красногвардейская»; около Востряковского проезда, улицы Подольских Курсантов и 26-го км МКАДа. Еще один переход - через Липецкую улицу.

Когда откроют: примерно в 2022 году.

Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

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