Всегда на связи: Билайн подарит умные часы первоклассникам Москвы и Московской области

Фото: Shutterstock

Билайн 19 августа запустил специальную акцию «Часы для первоклассника» для своих абонентов в Москве и Московской области. Накануне нового учебного года сотовый оператор подарит детские умные часы первоклашкам, чтобы они всегда были на связи со своими близкими. До 30 сентября родители школьников 2012-2015 года рождения могут оставить заявку на часы по номеру 060605 и получить гаджет вместе с сим-картой в ближайшем магазине Билайн. Связь по такой акции будет предоставляться со 100% скидкой на абонентскую плату. Пакеты минут, интернета и смс каждый месяц будут пополняться автоматически, при этом родителям не нужно будет ничего доплачивать.

В ЧЕМ ПЛЮС УМНЫХ ЧАСОВ?

Пользу умных часов уже оценили многие папы и мамы школьников. В отличие от телефонов, которые младшие школьники могут легко разбить или потерять, часы всегда остаются на руке, и потому они более защищены. С таким гаджетом можно свободно двигаться, играть и заниматься спортом. Главное преимущество - часы позволяют родителям в любой момент установить, где находится их ребенок: для этого в девайс встроен GPS-навигатор. Несомненный плюс - можно не просто позвонить и поговорить со школьником, но и проконтролировать обстановку вокруг него с помощью встроенной камеры.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК?

Акция доступна для абонентов Билайн из Москвы и Московской области, использующих тарифные планы «Семья», «Близкие люди» и «Близкие люди+». Чтобы получить подарок, матери или отцу первоклассника необходимо сделать звонок со своего номера Билайн на номер 060605. В ответ придет смс-сообщение со ссылкой, перейдя по которой нужно оформить заказ. После этого клиент получит еще одно сообщение с приглашением зайти в ближайший офис оператора и получить часы. Перед тем, как выдать гаджет, сотрудники офиса проверят у абонента паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Подробности по ссылке.

Дмитрий Машин, директор Московского региона:

«К началу школьного сезона мы решили сделать подарок своим клиентам в Москве и сказать им спасибо за то, что они выбрали нас своим оператором связи. Мы понимаем, как важно оставаться всегда на связи со своим ребенком и поэтому предлагаем в подарок не просто умные часы, а еще и связь, которая будет доступна без дополнительных затрат. Наша цель – обратить внимание клиентов на возможности современных девайсов и создать доступную связь с ребенком для комфорта родителей и безопасности детей».