Международный медицинский кластер в Сколково: Тесты на коронавирус, лечение рака и разработка новых лекарств

К 2024 году в столице запустят Международный медицинский кластер (ММК). Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

К 2024 году в столице запустят Международный медицинский кластер (ММК). На площади около 66 гектаров диагностические центры с больницами, поликлиниками и научными лабораториями построят известные зарубежные клиники. Это порядка 10 - 15 компаний - из Израиля, Южной Кореи, Франции, США, Италии, Германии и других стран.

Консультацию специалистов и высокотехнологичное лечение желающие смогут получить как платно, так в будущем - и по направлению из районной поликлиники с полисом ОМС.

Первых пациентов в кластере начали принимать два года назад в диагностическом корпусе израильской клиники Hadassah ("Хадасса").

На площади около 66 гектаров диагностические центры с больницами, поликлиниками и научными лабораториями построят известные зарубежные клиники. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Теперь в этой клинике строится терапевтический корпус.

"Международный медицинский кластер в Сколково продолжает развиваться, - сказал сегодня, 18 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки нового корпуса. - Здесь уже принимает пациентов первая клиника – диагностический центр "Хадасса". Рядом строится терапевтический корпус. За последние пару лет мы заключили еще несколько соглашений с российскими и иностранными инвесторами о строительстве новых клиник, лабораторий и Центра ядерной медицины".

По его словам, Медицинский кластер постепенно становится крупной площадкой для обмена опытом, научной работы и повышения квалификации российских медиков.

Теперь в этой клинике строится терапевтический корпус. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На пике пандемии специалисты Медицинского кластера выделили медтехнику и тренировочных роботов для обучения сотен врачей и медсестер новой инфекционной больницы в Вороновском. Мэр Сергей Собянин поблагодарил врачей Медицинского кластера в Сколково за помощь в борьбе с пандемией.

Кроме того, клиника "Хадасса" в Москве первой в стране начала серологическое тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции. С начала эпидемии проведено 13 тысяч исследований. Результат анализа можно получить в течение 20 минут.

ЧТО ПОЛУЧАТ ПАЦИЕНТЫ

Первым резидентом Медицинского кластера стала старейшая израильская клиника "Хадасса".

В новом терапевтическом корпусе клиники площадью 25,3 тысяч квадратных метров:

- откроются отделения хирургии, онкологии, лучевой терапии, радионуклидной диагностики, в том числе с использованием радиофармацевтических препаратов нового поколения, а также генетическая лаборатория;

- запустят систему лечения пациентов с полным пакетом необходимой им медицинской помощи (не только в онкологии) в одном месте;

- планируют проводить в год в отделении онкологии - 50 000 процедур, в хирургическом отделении - 10 000 процедур, в отделении радионуклидной диагностики – 19 200 процедур, лучевой терапии – 36 000 процедур;

- для стационара - 64 койки в индивидуальных палатах по принципу "врач ходит к пациенту". С помощью одного пульта больные смогут управлять климатом в палате, биоэффективным освещением и пожаробезопасными шторами, вызывать медсестру, выбирать питание.

Корпус оснастят новейшей медтехникой – МРТ Tigna Artist для высокоточного планирования лучевой терапии, системой Varian Trubeam STX для лечения мельчайших опухолей без повреждения здоровых тканей, ангиографом IGS 740 для гибридных операций.

КОГДА ОТКРОЮТ

Врачи терапевтического корпуса начнут принимать пациентов после завершения его строительства в 2021 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки нового корпуса. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

ЧТО ЕЩЁ

В ближайшие годы в Международном медицинском кластере (ММК) откроются:

- Центр французской медицины под управлением Университетского госпиталя Страсбурга.

Специализация - онкология, кардиология, травматология, ортопедия, урология, гинекология и другие направления. Также в столице на базе Университета Страсбурга планируется запустить к 2024 году образовательный проект медкластера – медицинский университет. В нем будут проводить программы непрерывного образования для врачей, курсы, семинары, стажировки для молодых специалистов и дистанционное обучение с применением цифровых технологий визуализации.

Площадь корпуса - 15 тыс. квадратных метров.

- Многофункциональный корпус "Умного госпиталя будущего" "Бундан" Сеульского национального университета (Южная Корея).

Специализация - кардиология, онкология, реабилитация, травматология и ортопедия, диагностика и чекапы. Также госпиталь займётся научной работой (исследовательские программы в области генетики) и образованием (тренинги, программы подготовки и повышения квалификации для врачей, медсестер, фармацевтов и медицинских техников).

Площадь госпиталя - 47,5 тыс. квадратных метров. В нем смогут принимать 26 тысяч пациентов в год.

- Клиника "Роман Фернандес" (Испания).

Специализация - диагностика и лечение онкологических болезней.

Планируемая площадь клиники - 3 тыс. квадратных метров.

- Реабилитационный центр широкого профиля "Орпея" медицинской компании "Клинеа С.А.С" (Франция).

ЦИФРЫ

В столичном медкластере:

- смогут лечится около 300 тысяч пациентов в год;

- до 6 тысяч врачей будут принимать больных;

- примерно 20 - 30 процентов иностранных специалистов станут работать в каждой клинике;

- построят 858 тысяч квадратных метров лечебных и диагностических корпусов;

- на площади 19,5 гектаров для научной и исследовательской работы (R&D) откроется технологический парк с лабораториями НИОКР, опытными производствами, центрами трансфера технологий.