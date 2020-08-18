Доверие авансом: «Делимобиль» снял ограничения по стажу в 13 городах

Фото предоставлено пресс-службой «Делимобиль»

Об этом сообщил ресурс truesharing.ru.

В Москве продолжают действовать ограничения на аренду автомобиля от 19 лет и 1 года стажа.

“Делимобиль” стал первым из крупнейших операторов каршеринга, доступным для начинающих водителей. Кроме него, новички могут зарегистрироваться в 3 сервисах в России: Lifcar, Rentmee и URAмобиль.

Водители без стажа смогут зарегистрироваться во всех городах присутствия “Делимобиля“, а арендовать автомобиль в Санкт-Петербурге, Туле, Нижнем Новгороде, Бору, Кстово, Дзержинске, Новосибирске, Бердске, Екатеринбурге, Самаре, Тольятти, Краснодаре и Геленджике.

Начинающие водители будут застрахованы от несчастных случаев, а также у них будет своя тарифная сетка. Поездки будут дороже, чем в “Базовом” тарифе, но финальная стоимость будет зависеть от результатов оценки рисков пользователя.

Новички будут ездить на машинах эконом-класса с базовой комплектацией и знаком “Начинающий водитель”. Для них будет открыта специальная горячая линия.

В Москве продолжают действовать ограничения на аренду автомобиля от 19 лет и 1 года стажа. Решение снять ограничения в тестовом режиме по возрасту и стажу только в регионах “Делимобиль“ принял по ряду причин. По данным компании, в регионах пользователи каршеринга моложе. Кроме того, в регионах частота аварий на одну аренду ниже, чем в Москве — отчасти из-за более спокойного трафика и меньших расстояний.

“Мы проанализировали спрос и увидели, что в регионах каршерингом больше пользуется молодая аудитория. Во-первых, в таком возрасте у молодых людей не всегда есть возможность купить свой автомобиль, во-вторых в регионах пока еще ниже автомобилизация на одну семью” – заявили в компании.

В «Делимобиль» не раз обращались представители региональных автошкол с просьбой снять в регионах возрастной ценз для “бесшовного” перехода к вождению сразу после обучения.

Рациональность этого решения подтверждает проведенное недавно исследование https://truesharing.ru/tp/25633/.

Уверенно чувствовали себя за рулем 29% из тех, кто начал ездить сразу после автошколы, и только 13,8% тех, кто сел за руль после перерыва. Кроме того, 80% из тех, кто начал водить не сразу, отметили, что чувствовали бы себя за рулем комфортнее, если бы перерыва между обучением и началом реального стажа не случилось.

78,3% всех опрошенных считают, что перерыв между получением прав и началом активного регулярного вождения приводит к потере навыка, и 46,7% выступают за то, чтобы водители получали доступ к управлению автомобилями (в том числе, и каршеринговыми) сразу по получении прав.

В том же исследовании эксперты отметили, что возможность сесть за руль сразу после получения прав пойдет на пользу всем участникам дорожного движения, ведь пробелы в практике делают водителя потенциально аварийным.

Так, член совета директоров группы содействия “Дельта” Глеб Виленский сказал, что ”перерыв между автошколой и началом практического вождения никак не способствует формированию навыков вождения высокого уровня. Наоборот, он приводит к тому, что постепенно угасают базовые навыки водителя.” А Дмитрий Усанов из «Ренессанс Страхования» отметил, что “во время обучения будущий водитель получает много полезной информации, значимую часть которой забывает, если не использует сразу знания на практике. Поэтому водитель, который сразу начинает ездить за рулем, потенциально менее аварийный».