В Лобне грабитель с ножом заставил девушку отдать ему почти 2 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 32-летняя финансовый аналитик Елена В.* Девушка рассказала правоохранителям, что стала жертвой нападения и чуть не лишилась жизни. Это случилось в подмосковном городе Лобня, откуда Елена возвращалась домой. Возле одного из домов на улице Ленина к ней вплотную подошёл неизвестный мужчина. Не успев понять, что происходит, девушка получила в лицо струю из газового баллона. Пока Лена закрывала руками лицо, пытаясь вздохнуть, мужчина выхватил из её рук сумку и стал искать ценности. Грабитель нашёл кошелёк, но наличных в нём было немного, зато нашлись банковские карты.

Испуганная женщина всё это время не могла открыть глаза, но надеялась, что на краже сумки все страшное закончилось и грабитель её оставил, как вдруг она почувствовала холод лезвия у своей шеи. Преступник потребовал у Лены обналичить все деньги на ее картах и отдать наличность ему, в противном случае девушка лишится жизни.

"Испугавшись за свою жизнь 32-летняя финансовый аналитик Елена В.* проследовала с грабителем до ближайшего банкомата и сняла все имеющиеся на картах деньги. Все это время грабитель держал в руках нож и угрожал жизни девушки. В общей сложности Елена отдала грабителю 1 950 000 руб. После получения денежных средств преступник с места скрылся", — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Теперь по данному факту полиция проводит проверку и ищет грабителя, который под угрозой убийства отнял у девушки крупную сумму денег.

*имя изменено