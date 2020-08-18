В «Аптекарском огороде» появился портрет Иосифа Бродского

Творцы использовали уникальную технологию «урбанфреска» - возможность переносить на стену любое живописное или фотографическое изображение Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Четыре часа посетители «Аптекарского огорода», журналисты и даже древесный кот наблюдали за созданием шедевра – фрески с портретом великого поэта Иосифа Бродского. В руки кисточки взяли московский художник Никас Сафронов и петербургский художник-урбанист Олег Лукьянов. Они решили создать свое творение на стене «Белого домика», чтобы помочь старейшему ботаническому саду России (1706 года), который оказался в непростом финансовом положении из-за коронавируса.

- Таким образом они решили привлечь к нам как можно больше людей, ведь содержание сада, обновление коллекций полностью зависит от его посещаемости, - рассказали в пресс-службе «Аптекарского огорода».

Творцы использовали уникальную технологию «урбанфреска» - возможность переносить на стену любое живописное или фотографическое изображение.

Почему привлекать внимание должен именно поэт Иосиф Бродский? Как выбор пал именно на него?

- Бродский выбран не случайно — жизнестойкость некогда гонимого творца всем нам служит примером в трудные времена, его поэтические строки волнуют душу ожиданием перемен к лучшему. К тому же в 2020 году Нобелевскому лауреату исполнилось бы 80 лет — юбилей поэта отмечает вся мировая общественность, - объяснили задумку в пресс-службе «Аптекарского огорода».

Еще в июле, когда в столице стали после пандемии открываться парки и общественные места, руководитель «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм обращался к москвичам за денежной помощью, чтобы провести Осенний фестиваль цветов.

- У нас культурная программа на грани краха — сад остался без финансов. Раньше финансирование (и то крохотное) шло из МГУ. Во время карантина, когда сад был закрыт, финансирование не шло. И заработать от продажи билетов мы ничего не смогли, - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Москвичи откликнулись на беду сада. На внесенные деньги можно приобрести пригласительные и интересные лоты. Уже удалось собрать более 1,5 млн рублей.

- Но этих денег хватит только для создания выставки хризантем. На эти средства будут приобретены растения и оплачена работа сотрудников. А чтобы полноценно провести фестиваль, нам нужно около 4 млн рублей, чтобы показать все осенние цветы и плоды урожая, чтобы привезти гигантскую тыкву из Подмосковья. И порадовать гостей сада посадками под открытым небом, - рассказали «КП» в пресс-службе «Аптекарского огорода».

Важно

Акция «Спасем сад» до 15 сентября

Остался один месяц для сбора средств на Осенний фестиваль цветов. Сад можно поддержать на любую сумму:

- безвозмездно,

- в обмен на лоты (абонементы в сад, билеты на экскурсии, билеты на мастер-классы, фотосессии, книги, именные таблички в саду). Выдача начнется с 17 августа.