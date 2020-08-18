«ЕвроХим» отобьёт аппетит у грызунов-вредителей

ТАКТИКА ВЫЕДЕННОЙ ЗЕМЛИ

Мыши на полях – обычное и неизбежное явление. В благоприятные годы их популяция может достигать 2 тысяч особей на гектар, и даже в суровые времена можно насчитать сотню-другую. Но когда ситуация выходит из-под контроля, мыши на полях превращаются в настоящее бедствие. Что и показал 2020 год, который для земледельцев Юга России оказался страшнее коронавируса.

В этом году Ставрополье накрыла сильнейшая за последние 60 лет засуха, а в апреле после теплой зимы ударили заморозки. Озимые погибли: по прогнозам, потери урожая пшеницы в крае составят от 10 до 30%.

А причём тут мыши? Лишившись сочного корма, они пошли многомиллионной армией на Дон и Кубань, в те районы, которые не пострадали от стихийного бедствия. И там многие фермеры на личном горьком опыте узнали, что такое тактика выжженной, а точнее, выеденной земли. Как назло, сезон массовой продажи ядохимикатов закончился. Вот и выходили по ночам аграрии в поля, и наблюдали, как те «полыхают» на экранах тепловизоров. Расправившись к утру с одним полем, мыши перебирались на другое …

ПАШНЕ ДАТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ, А МЫШАМ - ИСПОРТИТЬ

В 2007 году на полях хозяйства «Заветы Ильича» Краснодарского края начался эксперимент, который инициировало предприятие «ЕвроХим-Белореченские минудобрения». Задача была определить степень влияния фосфогипса на почву, развитие и продуктивность растений. То, что он улучшает свойства земли, известно давно. В советские годы на Юге страны его вносили 1,5 млн. тонн в год. Как раз именно в тех краях наиболее остра проблема засолённости почв. В среднем по России из пяти гектаров пашни один – это солонцы и солонцеватые почвы. Всего около 35–40 млн. гектаров. На такой земле рекордных урожаев не жди.

Но, достаточно внести 3-5 тонн фосфогипса на гектар, и поле оживает. Дело в том, что фосфогипс вытесняет из солонцовой почвы натрий, который замещается кальцием, и немного подкисляет её. Не случайно в марте вступил в силу российский национальный стандарт на фосфогипс в качестве мелиоранта. Это – только первый шаг. На следующем этапе гипсование должны включить в госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса.

Эффективность этого приёма химической мелиорации подтвердили и в «Заветах Ильича»: прибавка урожая на участках с использованием фосфогипса составила 15-20%. А еще участники эксперимента заметили, что количество нор на полях заметно уменьшилось. Эти наблюдения легли в основу патента на новый способ борьбы с мышевидными грызунами, авторами которого стали сотрудники «ЕвроХима», «Заветов Ильича» и Кубанского государственного аграрного университета.

Что они сделали? Осенью 2007 года на 7 гектарах внесли 35 тонн фосфогипса, а через неделю высеяли озимую пшеницу. Рядом было поле той же площади, куда фосфогипс не вносился.

В декабре посчитали количество мышиных нор. На поле без фосфогипса их оказалось больше 70 на гектар, а на поле, обработанном фосфогипсом – в среднем 8. В августе следующего года после уборки озимой пшеницы число нор составило 73-77 и 5-8 на гектар соответственно. Десятикратная разница сохранилась и позже. А урожайность и качество собранного зерна существенно увеличились, так как фосфогипс благодаря своим физическим свойствам удерживает влагу в почве несмотря на жаркое и засушливое лето.

А произошло это из-за химической особенности фосфогипса. Он подкисляет среду и имеет в составе до 30% слаборастворяемой серы. Эти два фактора негативно сказываются на качестве корма для грызунов.

Получается, невыносимые условия бытия заставили самих мышей позаботиться о сокращении своей популяции. Без вредного яда и лишних затрат.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 14 млн тонн фосфогипса ежегодно производится на предприятиях по производству удобрений.

• 30 млн тонн находится только на предприятии «ЕвроХим-БМУ» в Белореченске Краснодарского края.

• 0 рублей – цена фосфогипса для потребителей. Не исключено, что в свете нового закона об ответственности аграриев за сохранение плодородия своей земли фосфогипс станет полноценным товаром. А сейчас деньги понадобятся только на его отгрузку и доставку, причём, до 70% даже этих покрываются государственной субсидией из федерального и регионального бюджетов.