Полугодовалая девочка умерла, застряв головой в кроватке

Детская кроватка стала причиной смерти младенца Фото: Shutterstock

Обычный летний вечер закончился для 22-летней Карины и 27-летнего Вячеслава настоящим кошмаром. Молодая мама уложила 6-месячную Лизу (имена изменены – прим. авт.) спать, а сама занялась домашними делами в соседней комнате. Вскоре домой должен был вернуться муж, и Карина готовилась к его приходу. Периодически мама проверяла, не проснулась ли дочь. Но когда Карина в очередной раз зашла проведать Лизу, она увидела, что голова ребёнка застряла между матрасом и лестницей двухярусной кровати, на которой спала девочка. Мама попыталась разбудить Лизу, но малышка не подавала признаков жизни. Перепуганная Карина позвонила в службу спасения. Но прибывшие по вызову медики уже ничем не могли помочь.

— Мать сообщила, что ребёнок спал один в комнате на верхнем ярусе двухъярусной кровати, там же было обнаружено тело. Для установления причины смерти тело было направлено на судебно-медицинское исследование, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по факту смерти младенца.