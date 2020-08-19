В 2020 году в Москве построят 40 детсадов и школ

Новые школы откроются уже 1 сентября 2020 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До начала нового учебного года остаётся чуть меньше двух недель. Столичные семьи с детьми уже вовсю готовятся к школе. В некоторых районах учеников примут только что построенные комфортные корпуса.

"Мы продолжаем комплексное развитие района Северный, - сказал сегодня, 19 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра нового здания школы № 2044 на Долгопрудной аллее в районе Северный. - Несколько лет назад здесь открылся технопарк МФТИ с дополнительными рабочими местами для жителей района. На Дмитровском шоссе завершилась реконструкция, построены новые улицы и дороги, появилось наземное метро МЦД. Через несколько лет в Северный придёт и классическое метро".

В этом районе Москвы, как и во многих других, началось переселение из пятиэтажек по программе реновации. Для новосёлов построили 5 детских садов и 3 школы, в том числе и учебный корпус на Долгопрудной аллее на 900 мест. "Школа примет первых учащихся уже в новом учебного году", – отметил Сергей Собянин.

По его словам, несмотря на пандемию в этом году в Москве планируется построить порядка 40 новых школ и детских садов в районах массовой застройки и в обжитых кварталах.

ТТХ ЗДАНИЯ

В новом корпусе школы № 2044 на Долгопрудной аллее в районе Северный:

- общая площадь 16,4 тысяч квадратных метров;

- от 2 до 4 этажей;

- кабинеты для учеников с 1 по 11 класс, в том числе для предпрофильного образования;

- для начальной школы - кабинеты труда, моделирования и технической игрушки, изобразительного искусства и природы, иностранного языка, а также игровые комнаты для групп продленного дня;

- для основной и старшей школы - учебные кабинеты иностранного языка, информационных и вычислительных технологий, технического черчения и рисования, биологии, химии и физики, совмещенные с практикумами;

- 2 спортивных зала с раздевалками, душевыми, туалетами и комнатами для хранения инвентаря. С помощью сетки большой зал можно разделить на две зоны – для параллельных занятий разных классов;

- актовый зал с радиоузлом, студия хореографии, тренажёрный зал, кабинет для занятий по музыке и пению, библиотека и медиатека;

- кабинеты для дополнительного образования - юннатско-биологической работы, изобразительного искусства, фото-киностудия, кабинет 3D-моделирования и прототипирования, кабинет робототехники;

- во дворе - лавочки, игровые площадки, газоны и цветники, а также 190 деревьев (дуб, клен, каштан, липа) и более 2 300 кустарников (гортензия, спирея, сирень, чубушник).