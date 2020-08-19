Завещание писателя-фронтовика ждёт внимания Президента

В своем письме Юрий Бондарев предложил присвоить Котельниково звание Города Воинской Славы

Город Котельниково в Волгоградской области советские участники Сталинградской битвы называли ключом к победе в этом историческом сражении. Среди тех участников был и известный писатель-фронтовик Юрий Бондарев, автор романа «Горячий снег», кавалер боевых орденов и Герой Социалистического Труда.

Недавно в городском архиве Котельниково активисты нашли историческое письмо-завещание писателя. Оно адресовано главе администрации Котельниково. В письме Юрий Васильевич просит присвоить городу Котельниково статус города воинской славы. «Оборона Котельниково - судьбоносный перелом в Великой Отечественной войне, осознание близкой победы укрепляло наше мужество и наш солдатский долг перед народом», - рассказывает писатель в своём письме.

Местные историки-активисты также выступили с инициативой присвоить городу это почётное звание, и их инициатива находит поддержку всё большего числа жителей Котельниково. И мы рассказывали об этом движении, напомнив читателям о трагических и героических событиях под Сталинградом и вокруг Котельниково.

Инициативу жителей Котельниково поддерживают и городская администрация, и руководство одного из ключевых здешних предприятий «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Звание «Город воинской славы» присваивается Указом Президента России, и жители Котельниково очень надеются на то, что в юбилейный год 75-летия Великой Победы их город получит заслуженное признание своей героической истории. А мы надеемся вместе с ними. И с радостью первыми расскажем об этом нашим читателям.