Экскурсии по гостиницам Москвы: смотрим номер Ленина и «президентский» за 960 тысяч рублей за ночь

Интерьеры гостиницы «Националь»

Вы бывали в гостиницах Москвы? Прямо бронировали номер, просыпались в столице, завтракали не дома? Если такого никогда не было, не приходила мысль в голову или не по карману, то есть отличный вариант посмотреть на легендарные гостиницы, попав на онлайн-экскурсию. В программе сейчас четыре экскурсии: «Украина», «Метрополь», «Националь», «Советская». В конце августа появится еще одна – «Ленинградская». Полные версии экскурсий можно посмотреть на сайте проекта «Москва с тобой» столичного Комитета по туризму совместно с Музеем Москвы.

Украина

Это одна из семи легендарных высоток столицы. Интерьеры гостиницы «Украина» сохранились такие же, как в 1957 году. Фактурные люстры, на картинах украинки и шахтеры.

- Даже коридоры украшены картинами советских живописцев, - рассказывает Мария Калиш, старший научный сотрудник Музея Москвы.

Президентский номер в гостинице «Украина»

Поражают виды из окон: внутренний двор, жилые корпуса, увенчанные декоративными башнями, Москва-река, Дом правительства РФ. После реконструкции гостиница «Украина» стала «Рэдиссон». Она стала самым роскошным местом размещения гостей в столице. Фишкой гостиницы и сейчас является кафе со смотровой площадкой. Самое бюджетное в меню: 1 абрикос – 150 рублей, 1 шарик мороженого – 250 рублей, порция белого риса – 320 рублей. Рыба и мясо – от 1200 рублей за порцию.

Панорамный ресторан в гостинице «Украина»

- Раньше смотровая площадка была открыта, после сделали стеклянные ограждения. Но и сейчас можно рассмотреть крупные элементы советского декора – звезду в лавровом венке (такая же на шпиле), - говорит Мария Калиш.

Кто жил из известных людей: рок-певец Дэвид Боуи, председатель КНР Си Цзиньпин.

Стоимость номера за ночь: президентский номер - 960 тысяч рублей.

Метрополь

Отель выглядит как «музей под открытым небом». Врубелевское панно «Принцесса Греза» на фасаде здания вызывает восхищенные взгляды. А внутри здания — ресторан с расписным куполом, антикварной мебелью XIX века. Всего 400 номеров, из которых не было даже двух одинаковых (стиль модерн).

Панно на фасаде «Метрополя» и сейчас вызывает восхищенные взгляды

- Это главнейшее здание Москвы в стиле модерна. Фасады – это настоящая энциклопедия искусства Серебряного века, - рассказывает Лариса Скрыпник, научный сотрудник Музея Москвы.

Гостиница появилась в 1850 году, принадлежала купцу и официально называлась «Славянская». Кроме номеров, кафе и магазинов, здесь хотели создать собственный оперный театр на 3000 человек. Убранство и роскошь остались – уральский мрамор, бронзовые скульптуры, мощные колоны, лепнина на потолках (корабли). В красном зале Иосиф Сталин подписывал соглашение о мире с Китаем.

В красном зале «Метрополя» подписывали договор о дружбе с КНР

Кто жил из известных людей: французский модельер Пьер Карден, актеры Пьер Ришар и Жерар Депардье, а еще Майкл Джексон, Бернард Шоу, Элтон Джон, Люк Бессон, Шэрон Стоун, Монсеррат Кабалье.

Стоимость номера за ночь: посольский люкс – 60 800 рублей, представительский люкс – 23 800 рублей.

Националь

Гостиницу «Националь» открыли в 1902 году на углу Тверской и Моховой улиц. В ней были все коммуникации, установили лифты, что считалось большой диковинкой, а также мебель и люстры, привезенные из европейских стран. Во всех 160 номерах были туалеты и телефоны. Проживание в сутки обходилось до 25 рублей (дорого).

- Каждый номер отеля обставлен антикварной мебелью, в коридорах пары атлантов. В 1918 году правительство переезжает из Петрограда в Москву. Гостиница «Националь» расположена близко от Кремля, поэтому антикварную мебель вывезли и переоборудовали ее под Первый Дом Советов, - рассказывает Денис Ромодин, старший научный сотрудник Музея Москвы.

Номер 107 в «Национале», где жил Ленин с супругой в 1918 году

Почти неизменным сохранился номер 107, в котором жил Владимир Ленин с супругой. Раньше там стояло две кровати и печка «буржуйка». А в рабочем кабинете Владимира Ильича по-прежнему стоит диван, на котором спал вождь, и стол, за которым он работал.

Кто жил из известных людей: главы европейских стран, а еще певец Федор Шаляпин, писатель Иван Бунин, композитор Николай Римский-Корсаков.

Стоимость номера за ночь: президентский номер – 35 000 рублей.

Советская

Роскошное здание послевоенного сталинского стиля – гостиница «Советская» на Ленинградском проспекте открыта в 1952 году. Просторные коридоры, мраморная отделка, обилие света. Интерьеры сохранились в первозданном виде и передают все настроения эпохи того времени.

Гостиница «Советская» и ресторан «Яр» на Ленинградском проспекте

- Сохранился легендарный 301-й номер, его называют «сталинским». Здесь с 1952 по 1953 год (до ареста) жил сын вождя Василий Сталин. Это две комнаты, балкон. Вся отделка и дверные ручки сохранились, а вот мебель и стиль номера меняли неоднократно, - рассказывает Денис Ромодин, старший научный сотрудник Музея Москвы.

Любопытно, что знаменитый ресторан «Яр» (1826 год) на Неглинной улице перенесли в здание гостиницы, построят летнюю веранду с фонтаном. Поесть сладкий суп с ревенем сюда приходил Александр Пушкин.

Здесь в номере гостиницы «Советская» до ареста жил сын вождя

Кто жил из известных людей: делегация ФРГ, актеры Чак Норисс и Арнольд Шварценеггер, Элизабет Тейлор, певица Мирей Матье.

Стоимость номера за ночь: сталинские апартаменты – 21 600 рублей.

Кстати

Ленинградская

В конце августа в проекте о московских отелях состоится еще одна экскурсия – гостиница «Ленинградская», которая открыла свои двери в 1953 году. Она является одной из знаменитых сталинских высоток Москвы. Здесь в свои годы жили Сергей Есенин и Айседора Дункан.