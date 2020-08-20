Бесплатные обследования здоровья в Москве в 2020 году: Анализы на рак - в поликлинике, тест на кислород в крови - в МФЦ

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Если хочешь быть здоров, проверяйся! Для жителей с московским полисом ОМС в поликлиниках проводят тестирование не только на коронавирус, но и на другие опасные болезни. А в центрах госуслуг «Мои документы» открылись медпункты для экспресс-диагностики самочувствия. В том числе здесь делают и анализ на уровень кислорода в крови - один из показателей при обследовании на COVID. Все услуги бесплатные.

Внимание! По правилам во время пандемии на входе пациентам измеряют температуру. Везде стоят санитайзеры и нарисована разметка для социальной дистанции. Посетители обязаны носить маски и перчатки. Если у человека их нет, то в поликлинике выдадут бесплатно. Люди с температурой проходят в медучреждения через отдельный вход и фильтр-бокс и не пересекаются со здоровыми пациентами.

Мы узнали, где пройти бесплатные обследования здоровья в Москве в 2020 году и что для этого нужно.

ОНКОСКРИНИНГ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

Где проверяют: в любой из 66 городских поликлиник.

Когда: до конца августа с понедельника по субботу в часы работы медучреждений.

Как записаться: на сайте Департамента здравоохранения нужно выбрать удобную поликлинику, позвонить по указанному номеру телефона и оформить заявку на обследования для своего возраста.

Какие документы нужны: паспорт и московский полис ОМС.

Что делают: женщинам в возрасте от 18 до 39 лет - ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез, старше 40 лет - маммографию. Кроме того, женщинам старше 18 лет - мазок на онкоцитологию для диагностики заболеваний шейки матки.

Мужчинам старше 45 лет - анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА).

Всем пациентам старше 40 лет - анализ кала на скрытую кровь.

Как узнать результат: в своей электронной медицинской карте в личном кабинете на mos.ru и в приложении ЕМИАС.ИНФО.

Если потребуются дополнительные исследования, тогда с пациентом свяжется врач и выдаст направление на дальнейшую диагностику.

ЭКСПРЕСС-ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БЕЗ ЗАПИСИ

Где проверяют: в пунктах «Здоровая Москва» в 10 центрах госуслуг «Мои документы»

Когда: ежедневно в районных МФЦ с 8.00 до 20.00, во флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ с 10.00 до 22.00.

Как записаться: все процедуры проводятся без предварительной записи.

Какие документы нужны: московский полис ОМС.

Что делают: диагностику общего состояния организма. Сюда входят:

- определение состава тела (индекс массы тела, содержание жировой ткани, объем висцерального жира, вес, рост и другое);

- анализ выдыхаемого воздуха;

- тестирование уровня насыщения крови кислородом;

- измерение артериального давления и пульса. Если прибор покажет нарушение сердечного ритма, тогда нужно обратиться в поликлинику для дальнейшей диагностики и определения вида аритмии.

При необходимости пройти такую проверку в МФЦ поможет администратор - специалист по здоровому образу жизни.

Во флагманских офисах «Мои документы» также работают кабинеты «Мое здоровье». В них бесплатное обследование по программам «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание» проводят специалисты столичного Депздрава.

Как узнать результат: распечатку можно получить сразу там же в МФЦ, направить на электронную почту или в свою электронную карту на mos.ru или в приложении ЕМИАС.ИНФО (для этого с собой нужно взять полис ОМС).

ЧТО ЕЩЕ

В районных поликлиниках москвичи по-прежнему могут сдать бесплатные тесты на коронавирус - ПЦР (полимеразная цепная реакция) и ИФА (ИХЛА) (иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ).

Услуга оформляется только онлайн и по предварительной записи на выбор - в личном кабинете на mos.ru, через мобильные приложения «Моя Москва», ЕМИАС.ИНФО или «Госуслуги Москвы».

ПЦР-тест делают как взрослым, так и детям в 207 столичных поликлиниках. ИФА-тест - только взрослым в 30 поликлиниках.

Адреса и время работы пунктов сдачи анализов - на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Для сдачи анализа надо взять с собой паспорт и полис ОМС. На месте пациентам измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки.

Результаты исследования можно узнать в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трех дней после сдачи анализа.