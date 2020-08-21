Специфика коронавирусной эпохи: Четыре голоса за то, чтобы обязательно привиться от гриппа в этом году

Вакцина снижает риск возникновения серьезных осложнений после заболевания гриппом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщают городские власти, прививочная кампания этого года будет особенно масштабной, поскольку актуальность защиты от гриппа выросла в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Почему нужно уколоться заранее

Врачи предупреждают: защитить организм лучше заблаговременно, перед началом эпидемиологического сезона, то есть уже в сентябре. Иммунитет формируется не сразу, для того чтобы эффект от вакцины наступил, потребуется 14 дней, зато защитное действие продлится весь год.

Безопасно ли это?

Во-первых, прививка не может вызвать грипп, поскольку вакцина не содержит живого вируса. Во-вторых, каждый год национальные органы по регулированию лекарственных средств проводят тщательное изучение новой вакцины, прежде чем препарат получит лицензию. Оценивается способность вакцины защищать именно от тех штаммов гриппа, которые циркулируют в этом году.

За безопасность вакцинации говорит и тот факт, что уже более 50 лет миллионы людей по всему миру ежегодно и успешно прививаются, а в Москве бесплатная массовая вакцинация проходит уже несколько лет подряд. Кроме того, вакцина снижает риск возникновения серьезных осложнений после заболевания гриппом и риск смерти от этого заболевания.

Кому прививаться нужно обязательно

В этом году особенно важно привиться всем, так как в случае одновременного заражения гриппом и коронавирусом последствия для здоровья могут быть тяжелыми.

Всемирная организация здравоохранения особенно рекомендует вакцинацию пожилых людей, ведь каждый год в мире до 100 000 человек в возрасте старше 65 лет умирают от гриппа. Также прививка важна для маленьких детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями легких, болезнями сердца, диабетом.

Где можно получить вакцину

В этом году прививку можно БУДЕТ сделать в городских поликлиниках или мобильных пунктах, которые пользовались особенной популярностью у москвичей в 2019 году.

Передвижные медпункты располагались около 33 станций метро, Московского центрального кольца и железнодорожных станций. Прививку в мобильных отделениях сделали почти 200 тысяч человек. В целом в 2019 году в городе ежедневно прививались от гриппа более 3300 человек.

Компетентное мнение

Николай Крючков, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании:

- Сотни исследований в разных странах мира показали, что в те сезоны, когда разработчики вакцины хорошо «попадают» в штаммы гриппа, циркулирующие в этом году, вакцинированные люди обращаются к врачам с гриппом на 40 - 60% реже. И это хорошие цифры. При этом вероятность попасть в отделение реанимации снижается от 60 до 85%. Особенно этот эффект заметен для пожилых людей, которые обычно тяжело переносят заболевание гриппом. Вакцинация от гриппа также эффективно снижает риск тяжелого течения заболевания для маленьких детей, до пяти лет, и для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, тяжелые заболевания сердца и сосудов, метаболический синдром. Доказано, что вакцина снижает продолжительность лечения примерно на 4 дня, и этот эффект заметен и доказан в том числе для беременных женщин. Кроме того, в случае грудного вскармливания, если мама была привита, то антитела могут передаваться ребенку с молоком матери и обеспечивать его защиту до шестимесячного возраста, пока младенца еще нельзя прививать. На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции особенно важно защититься от гриппа, ведь летальность у сезонного гриппа составляет от 0,05 до 0,17% от выявленных случаев заболевания, что значительно ниже, чем от COVID-19, однако существенно. Надо понимать и то, что вероятность неблагоприятного исхода всегда выше в группах риска, а они одновременно подвержены и тяжелым формам течения COVID-19, и тяжелым формам течения гриппа. Поэтому поскольку вакцина доступна, хорошо проверена, безопасна и бесплатна, то именно в этот сезон привиться очень желательно, чтобы снизить для себя риски.

Эдгард Запашный, народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского:

- Лично я прививаюсь от гриппа уже больше 15 лет. Сначала пользовался импортной вакциной, потом перешел на отечественную, так что вот уже пять лет прививаюсь российской. Меня защитный эффект полностью устраивает, за 15 лет я только один раз заболел. Сейчас я предлагаю и нашим артистам в Большом Московском цирке вакцинироваться, потому что зимой часто мы работаем по несколько спектаклей в день, это большая нагрузка на организм, на иммунную систему, надо себя защитить. С каждым годом я вижу, что количество людей, которые прививаются в нашем цирке, становится все больше.

Анатолий Альтштейн, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи:

- Раз надвигается грипп, и Всемирная организация здравоохранения об этом предупреждает, а также учитывая, что те штаммы гриппа, которые будут у нас доминировать в этом году, учтены и именно против них сделаны вакцины, - то надо прививаться. Я думаю, что хорошие вакцины производятся и у нас в России, и импортные вакцины будут доступны, так что в безопасности и эффективности прививок сомнений нет. Особенно важны прививки от гриппа пожилым людям, потому что грипп опасен именно для них.

Константин Цзю, боксер, заслуженный мастер спорта:

- Мы прививаемся от гриппа всей семьей каждый год. Планируем и в этом году. Я прислушиваюсь к рекомендациям тех врачей, которые на постоянной основе следят за моим здоровьем, доверяю их профессиональному мнению, а врачи советуют прививку делать. Как я понимаю, прививка - это как тренировка всего организма, которая позволяет укрепить здоровье.