Травы, мои травы не успели от руки дизайнерской очнуться

«Его тайна». Автор: Екатерина Боганова. 1. Сосна горная. 2. Композиция из сочетания полыни Людовика и древовидной, вейника, дельфиниума, ворсянки, синеголовника. Фото: Андрей АБРАМОВ

На ВДНХ проходит ежегодный фестиваль «Сады и люди». Профи показывают, как выглядит современный загородный участок. Никаких лебедей из покрышек и черепах из тазов - демонстрируют то, что модно и красиво. «Комсомолка» показывает несколько проектов выставки (см. фото), а ландшафтный дизайнер с международным опытом работы Инна Садыкова рассказывает, как создают модные сады.

Подбираем растения

Часто встречаются злаковые: овсяница, молиния, щучка, вейник. Из хвойных используют сосны и туи. Они подходят для климата Центральной России и Сибири. В выставочных садах заложен прием контраста форм: плотные хвойники сочетаются с легкими и изящными злаковыми, дикорослыми травами.

Рассаду покупаем в питомниках

Цена зависит от региона и размера растения. Если говорить о хвойниках, то маленький саженец горной сосны (20 - 30 см) может стоить до 1000 руб. Дерево среднего или большого размера гораздо дороже - иногда и до 100 тыс. руб. Травянистые однолетники и многолетники дешевле. Лиственные деревья и кустарники дороже, сортовые медленно растущие хвойники самые дорогие. Обращайте внимание на сорта. У одного вида растения могут быть как устойчивые, так и более капризные.

Пакетик семян многолетних трав стоит около 100 руб. Цена зависит от вида: и 200, и 500, и 1000, и даже 5000 руб., если это какой-то редкий пион. Растение в горшке с закрытой корневой системой можно посадить в течение сезона. С открытыми корнями лучше сажать и пересаживать весной или осенью.

«Простые истины». Авторы: Юлия Безматерных, Ирина Климова. 1. Тысячелистник. 2. Дельфиниум. 3. Очиток. 4. Посконник. 5. Мискантус китайский. 6. Вейник. Фото: Андрей АБРАМОВ

Комбинируем

В моде стиль нью перениалс (new perennials) или сад новой волны. Его основал Пит Удольф из Голландии. Раньше стремились к цветникам в английском стиле - ярусно: на заднем плане высокие растения, на переднем - низкие травы. Сейчас все сочетают вперемешку, добиваются легкости и выделяют акценты крупными соцветиями. Должно быть похоже на дикий луг среди обжитого участка.

Цена разработки сотки проекта от ландшафтного дизайнера варьируется. В интернете есть фрилансеры, которые за 5 - 10 тыс. руб. сделают план проекта. У компании работы могут стоить 200 - 300 тыс. руб. за проект с полным комплектом чертежей.

Декор

Цена на стильные лавочки, мостики и скульптуры варьируется. Подвесное кресло из искусственного ротанга может стоить 10 тыс. руб. Арт-объекты от западных дизайнеров достигают нескольких тысяч евро. Участок должен быть выдержан в едином стиле. Ошибка многих садоводов: дом из бруса, фонарики в японском стиле, в цветнике гномики - винегрет. Нет ощущения общей идеи, единства пространства.

«На грани». Авторы: Елена Быкова, Егор Введенский. 1. Перовския лебедолистная. 2. Вероника. 3. Гортензия метельчатая. 4. Дельфиниум тихоокеанский. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пруды

Самые дорогие объекты среди ландшафтных композиций. Нужны строительные работы по гидроизоляции котлована, декорирование. 1 кв. м работ в среднем стоит от 5000 руб. - без учета материалов. Цена зависит от площади: маленький объем дороже. В процессе может выясниться, что нужны дополнительные работы: начали копать и обнаружили огромный валун - приходится вызывать технику, а это плюс к цене.

Генеральный директор «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Комментарий специалиста

Ландшафт - история дорогая

- Ландшафтные фестивали - новая российская традиция. В СССР была культура общественных пространств, на частные сады внимания не обращали. Фестиваль демонстрирует эстетические стандарты, прививает вкус к красоте, упорядоченности вокруг. Учит любить мир, в котором мы живем: человек не бросит бумажку, не оборвет ветку, - говорит Ирина Савватеева, генеральный директор «Питомника Савватеевых», одного из старейших на российском рынке.

Эксперт призывает ответственно подходить к выбору специалиста по ландшафту. Сложность в том, что у отечественных компаний нет ассоциации, где они бы все были представлены. Совет: зайти на профессиональный сайт Gardener.ru - где общается ландшафтное сообщество.

- Не ведитесь на низкие цены, ландшафт - история дорогая. Бюджет очень хорошего сада от полгектара соотносим с бюджетом дома. С дешевым получите кучу проблем и будете все переделывать. 30 лет назад рынок на 90% загрузили импортным материалом. Сегодня российские питомники отвоевали треть, - продолжает Ирина Савватеева. - Есть профессиональная ассоциация «АППМ»: можно посмотреть, кто в нее входит. Ищите их сайты. Сейчас питомниками называет себя любая площадка по передержке материала: покупают на стоковом рынке Европы и перепродают. Настоящий питомник выращивает и имеет качественный посадочный материал. Садовый центр должен быть опрятным, без грязи, с аккуратными дорожками, системой полива. Верх растения не засохший, без грибка, повреждений листа. Вытащите из горшка: земля не должна осыпаться. Корни оплетают ком, не высохшие. Кустарник должен быть наполненным, а не две высокие ветки.

Конкретно

Фестиваль «Сады и люди» проходит до 23 августа (9.00 - 21.00). Поляна в ландшафтном парке ВДНХ у Лихоборского въезда, ориентир - кафе «Свадьба соек» и Городская ферма. От центрального входа в парк ходит бесплатный электробус. Или маршрутное такси № 533 от метро «ВДНХ» до метро «Ботанический сад» - остановка «Городская ферма».

Билет 500 руб., льготный - 250 руб. (школьники, многодетные, пенсионеры).

Двое взрослых + до трех детей - 900 руб. за семейный билет.

Расписание мастер-классов на сайте sadiludi.ru. Каждые два часа проводят бесплатные экскурсии по садам.