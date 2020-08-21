Мэр Москвы и его заместители раскрыли свои доходы

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На портале мэра Москвы mos.ru опубликованы сведения о доходах Сергея Собянина, его заместителей и министров в прошлом году. Больше всех на Тверской, 13 заработал заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. За 2019 год его доходы поднялись в два раза по сравнению с 2018-м. Сейчас в декларации указана сумма в 39,5 миллионов рублей (в 2018 г. - 19,93 млн. руб.).

Максим Ликсутов в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Доходы подросли и у мэра Сергея Собянина. Напомним, в 2018 году он заработал 7,621 миллиона рублей. А в 2019-м - на 600 тысяч больше (8,228 млн. руб.). Имущество в собственности у Собянина все то же, что и раньше, - гараж площадью 26,8 квадратных метров и квартира в пользовании площадью 308,1 «квадратов». Личным автомобилем мэр Москвы пока не обзавелся.

Публикуем данные о доходах: полный список.

Фото: Рушан КАЮМОВ

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