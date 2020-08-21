Группа компаний «Слата» открыла свой 300-й магазин. Фото ООО «МАЯК».

Сеть супермаркетов «Слата» известна на рынке Иркутской области уже 18 лет. Большинство магазинов сосредоточено в столице Приангарья. В день их посещает более 95 000 покупателей.

На 2020 год региональный ритейлер поставил перед собой задачи по масштабированию более чем на 20% дискаунтеров «ХлебСоль» и по трансформации супермаркетов в рамках концепции «Слата - два мира light».

- В Иркутске мы намеренно не расширяемся, а видоизменяемся. В настоящее время проводим ремоделинг - постепенно обновляем каждый супермаркет. Так, в 2020 году планируем преобразить 20 магазинов. Это должны быть современные комфортные торговые площадки с улучшенным качеством сервиса и хорошим ассортиментом, - подчеркнул председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц.

Он также отметил, что ситуация в мире оказала свое влияние на офлайн-торговлю, но компания идет по пути развития, стремится к изменениям и готова предложить покупателю все самое необходимое и актуальное на сегодняшний день.

Торговая сеть активно заходит в города Иркутской области и другие регионы. С начала года дискаунтеры «ХлебСоль» начали появляться в Усть-Илимске и Усть-Куте. В августе аналогичный универсам был открыт в Чите. Он стал 300-м магазином группы компаний.

Как рассказал исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер, в Забайкальском крае уже насчитывается 36 дискаунтеров. До конца года в этом регионе откроется еще 8 таких универсамов.

- В нынешних экономических условиях этот формат магазинов чувствует себя наиболее устойчиво, потому как готов предложить покупателям хороший ассортимент и выгодные цены, - отметил Ярослав Шиллер.

НАША СПРАВКА

В состав группы компаний «Слата» входят 79 супермаркетов «Слата», 221 дискаунтер «ХлебСоль», 1 даркстор и интернет-магазин shop.slata.ru.