«Вся комната была в крови!»: сосед с ружьем прострелил дверь москвички и тяжело ранил ее собаку

Эта история произошла в одном из домов на улице Авиаторов в районе Солнцево на западе столицы. Вечером 41-летняя Евгения возвращалась домой с прогулки со своим 4-летним сыном Артемом и 8-месячным щенком немецкой овчарки Максом (имена изменены). Около лифта женщина встретила мужчину, проживавшего по соседству,

— Его зовут Валентин, он был уже нетрезв, а собаки на запах алкоголя часто реагируют, Макс стал лаять на него, а он мне что-то пытался высказать и активно размахивал руками, чем ещё больше дразнил пса. Из-за лая собаки я почти не слышала его слов, а потом приехал лифт, и я была рада закончить эту встречу. Мы живём в общежитии квартирного типа и тут очень разнообразный контингент, — говорит Евгения

Женщина вернулась домой и занялась домашними делами, муж должен был приехать поздно. Евгения купала сына, когда в её дверь постучали. На пороге снова оказался Валентин, женщина отметила, что степень его опьянения усугубилась за те несколько часов с их последней встречи. Мужчина был настроен воинственно, предъявлял претензии и требовал документы на собаку. Евгения не хотела, чтобы сын становился свидетелем этой картины, и соседу в общении отказала, закрыла дверь и продолжила заниматься своими делами. Вскоре женщина уложила малыша в кроватку и сама тоже отправилась спать.

— Примерно через час я подхватилась от звука выстрела и воя Макса, в двери была дыра, а собака — в крови. Я испугалась и не знала, что делать, сын тоже очень сильно перепугался, — вспоминает женщина

Женщина позвонила в полицию и рассказала о случившемся.

— Оказалось, что это тот самый сосед, он выстрелил в собаку, а потом спокойно ушел к себе и уснул, полиции пришлось его будить. Ружьё у него нашли сразу. — рассказала Евгения kp.ru

Женщина отвезла питомца к ветеринару, врач нашёл у пса несколько ран от дроби, какие-то ему удалось извлечь, другие навсегда останутся в теле собаки, их оперировать опасно. Специалист объяснил хозяйке, что после таких ранений Максу понадобится долгая реабилитация.

— 28 августа должен быть суд по этому делу, я хочу, чтобы этого Валентина наказали, ведь он мог ранить не только собаку, но и меня или моего сына. Но недавно мне сказали в полиции, что дело может развалиться, потому что нет других свидетелей. Я не понимаю, почему так, ведь ружьё, следы пороха на двери, дробь и другие улики полностью указывают на него, — возмущается женщина.

Но всё же души Евгения надеется, что справедливость восторжествует.