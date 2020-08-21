«Он в меня выстрелил, попал три раза, а я бежал за ним»: В центре Москвы пешеход расстрелял водителя

Сотрудники полиции прочесывают близлежащие дворы и изучают записи камер видеонаблюдения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские полицейские ищут мужчину, который устроил стрельбу в центре Москвы. Последствия дорожного конфликта…

- Сообщения о стрельбе в районе дома 56 на на Большой Грузинской улице поступили в 18:35, - рассказали kp.ru в пресс-службе московской полиции. - Очевидцы заявили, что ранен мужчина.

По предварительной информации, водитель черной иномарки якобы не притормозил на переходе и пешеход открыл по нему стрельбу из травматического пистолета.

«Комсомольской Правде» удалось пообщаться с пострадавшим Элвином В.

- Я вообще не понимаю, с чего начался этот конфликт. Я ехал в потоке, правил не нарушал, и вдруг этот тип - начал кричать мне что-то, обложил матом, - говорит мужчина. - Ну, я притормозил на обочине и вышел разбираться.

Потасовка, как уже известно, закончилась стрельбой. Оппонент достал из кармана пистолет и начал стрелять.

- Он выстрелил два раза и побежал во дворы. Все стояли и смотрели. Никто даже на телефон не снимал, чтобы его потом опознать. Поэтому я сам достал телефон и побежал за ним.

Что было дальше, есть на видео. Элвин преследует стрелка. Тот снова достает пистолет и стреляет еще дважды.

- Так зачем же вы за ним бежали? У него же оружие было!

- Я был в шоке, если честно. Не соображал. Он в итоге убежал, я не смог его остановить.

- Он стрелял из травматического пистолета?

- Не знаю. Пули были не резиновые, это что-то с дробью. Из четырех выстрелов три попали в меня. У меня ранение в плечо, грудь и руку. Сейчас повезут в больницу. Видео передал в полицию. Там можно рассмотреть лицо. Я снял.

По словам пострадавшего, стрелку было около 30-35 лет. Его ищут. Сотрудники полиции прочесывают близлежащие дворы и изучают записи камер видеонаблюдения.