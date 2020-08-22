Погода в Москве 22 - 30 августа: В выходные наслаждаемся летом! Потом - похолодание и дожди

В понедельник на небе появятся облака, однако обойдется без дождей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва и область только что пережили самую холодную ночь августа. И если в мегаполисе холода были условными, +8,7 градуса, то в Подмосковье дело дошло до заморозков. Первых в этом сезоне. В Черустях, на востоке области, в ночь на 21 августа подморозило до -1 градуса.Но это, к счастью, не означает, что раньше времени пришла осень. И уж тем более что заморозки теперь будут каждую ночь.

Прогноз погоды в Москве на 22 - 30 августа от Гидрометцентра России:

В субботу, 22 августа, солнечно, сухо, ночью +5…+10 градусов, днем +25.

В воскресенье, 23 августа, тоже солнечно и без осадков. Чуть теплее, чем накануне: под утро +7…+12, днем +26.

В общем, в выходные наслаждаемся летом! Можно смело планировать поездки на дачу, отдых на природе, шашлыки, прогулки в парках. А если есть возможность, то и на понедельник взять отгул или организовать удаленную работу. Потому как погода будет отличной. А потом резко испортится.

В понедельник, 24 августа, на небе появятся облака, однако обойдется без дождей.

Во вторник, 25 августа, облачно с прояснениями, ночью дождь и +13…+18 градусов. Днем без осадков, но прохладно, +18…+23.

В среду, 26 августа, облачно, с прояснениями, пройдут дожди, прогремят грозы. Ночью +13…+18 градусов, днем +18…+23.

В четверг, 27 августа, облачно с прояснениями, без осадков. Под утро +10…+15, днем потеплеет до +20…+25

В пятницу, 28 августа, облачно с прояснениями, местами грозовые дожди. Ночью +15...+20, днем +20...+.25.

В субботу, и воскресенье, 29 - 30 августа, переменная облачность, сухо. И снова станет заметно прохладнее, днем +15…+20 градусов.