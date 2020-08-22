Смотрим кино в джакузи: как провести лето в Москве

В джакузи, правда, тепло. И выходить не хотелось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето нынче выдалось необычным. О курортах Италии и Турции только мечтать. Кто-то рванул в Ялту или Сочи, остальные ищут водные развлечения в Москве: бассейны, аквапарки. Одно из необычных - кинотеатр в джакузи. Наш корреспондент сходила на пятничный сеанс и рассказывает, как все проходит.

Девичники и романтичные пары

Кинотеатр с названием «Джакузня» находится на Бакунинской улице, на крыше 8-этажного здания. Выходим из лифта и попадаем на открытую площадку с круглыми джакузи. Мы приехали за час до начала фильма. Пока все чаши закрыты, никакой подсветки. Стоим на ресепшене с посетительницами.

- А мы выиграли конкурс, поэтому сегодня здесь бесплатно отдохнем. С собой взяли коктейли и пиццу, - говорит москвичка Анастасия.

Получаем белые полотенца и тапочки. Идем в деревянную раздевалку. Прохладно.

- А мы вам сейчас сразу откроем джакузи и там теплая вода. Почти 40 градусов, - говорит администратор.

Прийти по факту не получится - не будет свободного джакузи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зажглась подсветка, забурлила вода. Прыгаем. Каждый в свое джакузи. Фильм начнется еще только через 20 минут. Пока греемся. Смотрю по сторонам, около 60% - девичники. Есть и парочки - у них романтика, шампанское и бокалы.

- У нас годовщина со дня знакомства. Я очень надеюсь, что он мне подарит кольцо, - говорит посетительница Татьяна.

В этот момент в дверях появились несколько человек с воздушными шарами. Шли поздравлять с Днем рождения подругу, которая заказала здесь же на крыше igloo (прозрачный купол со столиком).

Берем роллы и фрукты

Людей становилось больше и больше. Места все бронировали заранее, прийти по факту не получится - не будет свободного джакузи.

- Одно джакузи стоит 4000 рублей. Вы можете там быть хоть одна, хоть вчетвером с друзьями. В стоимость также входит аренда полотенец, тапочек и показ сразу двух фильмов. Отдыхать у нас можно с 21.00 до 2.00, - говорит администратор.

- А можно приносить свою еду и напитки?

- Да. У нас есть небольшой бар, но кухни нет. Возле каждого джакузи есть небольшой столик, так что можно принести фрукты, роллы, напитки.

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А где же кино? На крыше установлен огромный экран. Фильм начался ровно в 22.00. Показывали «Джон Уик» и «Побег из Шоушенка». Кто-то продолжал фотографироваться, кто-то ел, кто-то нежился в джакузи. Смотреть фильм или не смотреть – это дело каждого. А вот звук трансляции, конечно, хотелось бы качественнее - бурлящие джакузи немного перебивали слова актеров.

В джакузи, правда, тепло. И выходить не хотелось. Администратор говорит, что при любой погоде в воде комфортно.

- Даже когда небольшой дождик – нормально, а в сильные ливни работать не доводилось. Как-то везет с погодой. Это радует, - говорит она.

Кинотеатр с названием «Джакузня» находится на Бакунинской улице, на крыше 8-этажного здания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где: Бакунинская улица, 69 строение 1. Ближайшая станция метро «Бауманская».

Когда: ежедневно с 21.00 до 2.00 (при хорошей погоде).

Стоимость: 4000 рублей за одно джакузи. Здесь же можно забронировать igloo (прозрачный купол, небольшое кафе): два человека за час - 1500 рублей, до шести человека за час – 2000 рублей, до 13 человек в час – 3000 рублей.

Афиша фильмов и бронь: на сайте jakuznya.ru.