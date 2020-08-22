Названы лучшие места для летних селфи в Москве

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристы и москвичи, фотографы и модели – все хотят красивые и необычные фотографии с видами Москвы. Комитет по туризму в этом знает толк и предлагает целую подборку мест для эффектных фото: в воздухе, с высоты птичьего полета, на качелях, в исторических усадьбах или на фоне стрит-арта.

Экстрим и полеты

Фотографии с красивым видом можно сделать, прокатившись на Московской канатной дороге. В кадр попадет и живописная набережная Москвы-реки, территорию спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити».

Хотите экстрима и красивое фото в полете? Тогда вам стоит отправиться в недавно открывшийся экстрим-парк «Skypark Moscow» на Воробьевых горах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

...и прокатиться на новом аттракционе «Зиплайн». Фото: Михаил ФРОЛОВ

От восторга будете кричать, размахивать руками и ногами. Не забудьте снять селфи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С высоты птичьего полета

Если не боитесь высоты, то для красивых селфи просто идеальны смотровые площадки. Первая идея - отправиться в здание Московского государственного университета, куда можно попасть с экскурсией.

Вторая идея – виды с башни «Око» в «Москва-Сити»… Фото: Виктор Гусейнов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

... или со смотровой площадки «Panorama360». Фото: Евгений Разумный

Третья идея - смотровая площадка Российской академии наук (РАН). Фото: Алиса ТИТКО

С площадки РАН можно запечатлеть всю столицу с любых ракурсов, куда ни повернись. Особенно красивые фотографии на заходе солнца. Фото: Алиса ТИТКО

На качелях

Для тех, кто хочет окунуться в детство и сделать красивое фото на качелях, можно отправиться на одну из самых больших городских площадок, в музей-усадьбу «Люблино». Там 28 деревянных качелей, расположенных по кругу и облицованных лиственницей, придадут фото сказочный вид.

На территории Парка Горького получится сделать селфи в движении на мультифункциональных «Мегакачелях». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комплекс из 29 качель со всевозможными видами качания и вращения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почувствовать ощущение полета над Москвой можно также на гигантских качелях в парке на «Ходынском поле». Аттракцион установлен на вершине 10-метрового холма, с которого открывается потрясающий вид на город. Здесь же, в парке, находится и один арт-объект «Зеркальный лабиринт», в котором можно поймать интересный ракурс, основанный на игре света и тени.

С историей

Царские дворцы не только в Санкт-Петербурге. Сделать фото «тех времен» можно в музее-заповеднике «Царицыно». Готическая эстетика царских дворцов, великолепные мосты — мест для фотосессии здесь полно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В усадьбе Воронцово охотников за красивыми селфи ждут не менее живописные виды архитектуры и природы. Сделать фото можно в старинном саду в парковом лабиринте, на фоне бело-красных флигелей и оранжереи усадьбы, построенных в характерном стиле для XVIII века.

Еще одно место — декорации Мосфильма, которые находятся на территории музея киностудии. Фото: Алиса ТИТКО

Декорации Мосфильма воссоздают атмосферу Москвы XIX века и часто используются для преображения в старый Париж или Берлин. Попасть на территорию можно с экскурсией в любой день, кроме понедельника. Фото: Алиса Титко

Креативные селфи

Почувствовать себя космонавтом, ощутить просторы бескрайней вселенной, совершить полет по Солнечной системе и сделать селфи «в открытом космосе» можно в зеркальной комнате центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

А как вам идея сфотографироваться на фоне уличного стрит-арта? Фото: АГН Москва

Вот такой Микки Маус на территории центра дизайна ARTPLAY. Фото: АГН Москва

Сделать селфи на фоне граффити-портрета Владимира Маяковского можно на территории арт-пространства «Красный октябрь». Портрет поэта ищите на Болотной набережной, дом 6, строение 4. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН