Школьные линейки в Подмосковье 1 сентября 2020 года: объявлено, в каком формате пройдут

Линейки пройдут только для учеников 1 и 11 классов
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В школах Московской области новый учебный год начнется 1 сентября, как обычно. Подмосковные власти сообщают, что за парты сядут более 940 тысяч детей и подростков - это число год от года увеличивается.
Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе нормализовалась, тем не менее, некоторые ограничения все-таки сохраняются. Многих интересует - будут ли 1 сентября 2020 года школьные линейки в Подмосковье и в каком формате они пройдут.
С разъяснениями выступила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Итак, что известно о школьных линейках в Подмосковье на данный момент:
- Линейки пройдут только для учеников 1 и 11 классов.
- Решение об участии в линейках других классов принимает само руководство школ - исходя из наполняемости.
- Важно! В любом случае, линейки разрешены только на открытом воздухе - на улице, не в посещениях.
- Также на этих мероприятиях должна соблюдаться социальная дистанция.
- Родители учеников могут присутствовать на линейках только в масках.
- Перед началом учебного года во всех школах пройдут работу по дезинфекции помещений, а также генеральная уборка.
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- Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия, для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся, - заявил глава ведомства Сергей Кравцов. (подробности)