На фестивале "Традиция" прошли более 30 мероприятий

В Москве пошел фестиваль "Традиция" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проводить в наши дни культурно-массовое мероприятие - задача архисложная, однако литературно-музыкальный фестиваль "Традиция" проходит ежегодно вот уже пять лет. Ну разве можно нарушать традицию? Поэтому организаторы форума сделали все возможное, чтобы и в этом сезоне фестиваль состоялся. 22 августа в подмосковной усадьбе Захарово в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина всем желающим был предоставлен бесплатный вход на семь площадок фестиваля.

«Традиция» - фестиваль, который можно посетить всей семьей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проводящаяся при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области, "Традиция" этим летом включила в себя более 30 мероприятий - музыкальных концертов, спектаклей, лекций, презентаций, мастер-классов. Среди участников были писатели и поэты Сергей Лукьяненко, Алексей Варламов, Михаил Елизаров, Анна Ревякина, Мария Ватутина, Максим Замшев, Алексей Шмелев, музыканты Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Сергей Летов, Тина Георгиевская, Елена Фролова, Сергей Манукян, актрисы Светлана Немоляева, Полина Лазарева, Яна Поплавская и множество других творческих величин.

Писатель Сергей Лукьяненко общается с гостями фестиваля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особое место на фестивале, разумеется, занимают его отцы-основатели - писатель, общественный деятель Захар Прилепин и продюсер, режиссер, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

- Фестиваль уникален не только разнообразием жанров и подходов к осмыслению национальной традиции, но и тем, что от года к году он «пересобирается» и обретает новые творческие грани, - подчеркивает Эдуард Бояков. - Программа каждый раз — новая, с новым дыханием, с новым взглядом.

Знаменитый театральный режиссер и один из основателей «Традиции» Эдуард Бояков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сам Эдуард Владиславович поделился с гостями "Традиции" своим пониманием смыслов творчества Бродского в мультимедийном спектакле «Иосиф Бродский. Бог сохраняет все, особенно — слова», а также представил на суд зрителей театральное прочтение поэмы Твардовского «Василий Теркин» в исполнении артистов МХАТ.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева Фото: Михаил ФРОЛОВ

В свою очередь Захар Прилепин уже заглядывает в будущее, рассуждая о том, что ждет гостей фестиваля в ближайшие годы: «Я хочу привезти сюда своего товарища Эмира Кустурицу, ведь он часть русской культуры, хотя «по недоразумению» серб. Ведь к нам приходят именно друзья — самые лучшие, самые любимые, самые сердечные».

Писатель, общественный деятель и один из основателей «Традиции» Захар Прилепин всегда готов пуститься в пляс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ