«Он ударил меня в лицо и я упала на асфальт»: В Москве двое мужчин избили известную журналистку и ее сестру

Московская журналистка Ксения Аносова и ее сестра стали жертвами хулиганов на северо-востоке Москвы. Фото: СОЦСЕТИ

Московская журналистка Ксения Аносова и ее сестра стали жертвами хулиганов на северо-востоке Москвы. Полиция ищет двух неизвестных.

Как сообщила сотрудница журнала Cosmopolitan на своей страничке в Фейсбуке, вечер они с сестрой Полиной провели, катаясь на электросамокатах в центре города. В районе Сретенки они сдали двухколесный транспорт и решили прогуляться по проспекту Мира до дома.

«Было 3 часа ночи, - пишет Аносова. - На абсолютно пустом тротуаре мужчина в клетчатой рубашке сбил мою сестру на велосипеде и довольно сильно порезал ей ногу металлической деталью. Пошла кровь...»

Девушки, разумеется, начали возмущаться. Незнакомец обматерил их и уехал. Ксения успела вызывать такси, и вдруг велосипедист вернулся. И не один, а с другом. Собственно, этот друг и начал развивать события.

Парни напали на девушек и избили их Фото: СОЦСЕТИ

«Он сначала толкнул меня, потом ударил по лицу. Я упала на асфальт. Когда я встала, он ударил меня еще раз. Он ударил мою сестру, которая пыталась меня защитить. У сестры (теперь, - Авт.) гематома лилового цвета на пол ноги, порез на щиколотке. У меня предположительно сотрясение мозга, синий локоть, лицо и ладонь в ссадинах».

Приехавший на вызов такси, увидев потасовку, вызвал полицию. Проходившие мимо девушки - скорую помощь.

«Врачи скорой хотели меня госпитализировать, но я отказалась. Мы с сестрой поехали в участок писать заявление. Сегодня поедем в травмпункт снимать побои, чтобы приложить их к заявлению. Уроды, которые нас избили, исчезли еще до прибытия скорой... В милиции сказали: «У нас таких десятки за ночь». ДЕСЯТКИ ИЗБИТЫХ ЖЕНЩИН КАЖДУЮ НОЧЬ! Ни за что!.. Просто потому, что мужикам было скучно. И они чувствовали себя совершенно безнаказанными».

Во время потасовки Ксения сумела сфотографировать нападавших мужчин. Снимки она разместила в соцсетях, с просьбой откликнуться тех, кто узнает хулиганов.

«Мужчины на вид были совершенно заурядными: славянской внешности, в чистой одежде из масс-маркета, на городском велосипеде, который хоть раз в жизни шерил каждый из нас. Они ничем не отличались от тех, с кем вы можете познакомиться в баре или в парке. Они не выглядели «убийцами» и «насильниками». Они выглядели нормально. И это самое ужасное. Агрессивные люди, которые будут лупить вас дома и на улице, которые будут над вами издеваться, для которых насилие - это окей».

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что это происшествие в общегородскую сводку за сутки не попало. Но, насколько известно, агрессивного велосипедиста с товарищем ищут сотрудники районного ОВД.

«Комсомолка» следит за развитием событий.