«Самосвал влетел в автобус»: После аварии в Новой Москве госпитализировали 10 человек

У грузовика отказали тормоза, после чего самосвал столкнулся с 398 автобусом. Фото: Дептранс

На Калужском шоссе в Новой Москве произошла крупная авария, перекрыты две полосы. Как сообщают в полиции, грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус с людьми.

- Самосвал буквально влетел в автобус, корпус автобуса сзади смят, - сообщают очевидцы.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что после аварии медики госпитализировали 10 человек. Среди них есть дети.

Фото: Дептранс

Между тем представители Департамента транспорта Москвы заявляют, что тяжело пострадавших нет:

- В результате аварии несколько пассажиров в автобусе получили незначительные травмы, погибших - нет.

На месте сейчас работают сотрудники полиции и эксперты.

- Водитель грузовика также получил незначительные повреждения, во время допроса он заявил, что у него отказали тормоза и он не мог контролировать ситуацию, - сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Его слова должны будут проверить эксперты. Но со слов очевидцев складывается впечатление, что двигаясь на большой скорости в потоке, водитель грузовика не соблюдал дистанцию.

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