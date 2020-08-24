Как в Москве погасли все телевизоры: 20 лет назад горела Останкинская телебашня

Ресторан «Седьмое небо» пришлось восстанавливать 16 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В настоящее время Останкинская телебашня временно закрыта для посещения (при этом телевизионное вещание продолжается). Всему виной коронавирус. Смотровая площадка, видовой ресторан недоступны. Экскурсии не проводятся.

- Это временно, осенью планируем открыться, - рассказали в пресс-службе Останкинской башни. – Готовим сюрпризы для нового сезона. Построили новую входную арку в башню, обновили интерьер в фойе и на смотровых площадках. Подсветка башни тоже будет новая, у подножия построили ресторан.

Временное закрытие из-за эпидемии, отсутствие туристов, акции в поддержку врачей – все это точно станет частью истории Останкинской телебашни. Но это не так страшно, как было двадцать лет назад в эти же августовские дни. Останкинская башня пережила самую большую трагедию – пожар.

Для тушения пожара была привлечена авиация МЧС. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Шуховская башня спасла

Пожар произошел 27 августа 2000 года. За два дня выгорели три этажа на высоте 461 метр. От высокой температуры лопнули 120 из 149 стальных тросов, которые обеспечивали прочность бетонной конструкции башни. Сама же башня устояла. А вот лифт упал с высоты 300 метров, в нем было три человека. Погибли.

- К сожалению, был страшный пожар. И даже спасатель погиб в лифте. Это не поджог был. Где-то у антенны нагрелся контакт, - вспоминает Анатолий Волков, заместитель начальника службы ремонта, профилактики и настройки радиотелевизионных систем Останкинской башни.

В 15.30 оборвалось вещание почти всех телеканалов, вещавших с Останкинской телебашни. Держался дольше всех «ОРТ» (ныне «Первый канал) и РТР (ныне «Россия-1») – телевизоры выключились в 18.15. Но нашлась спасительница – Шуховская башня, на которую переключили вещание. Как это было, «КП» рассказал Владимир Шухов, президент фонда «Шуховская башня», он же правнук знаменитого архитектора и инженера Владимира Шухова.

- Перевести вещание было не очень сложно. Часть передатчиков были на Шуховской башне, сама антенна и все кабели туда шли. Это был быстрый переход. В тот момент, когда случился пожар на Останкинской, с Шуховской башни шло только радийное вещание. Специалисты быстро усилили оборудование и перенесли каналы. Шуховская всегда была готова принять. Она всегда была резервной на случай, если что-то случится, а вещание должно быть. Поэтому ее не разбирали, поддерживали техническое состояние. Это сейчас с Шуховской уже сняли вертолетом верхнюю часть, где все основное оборудование.

- Получается, что 2000-й год был именно таким, когда Шуховская спасла вещание России. А сейчас в Москве нет резервной башни?

- Да, сейчас такой нет. Но это уже становится менее актуально. Когда большая часть вещания перешла «на Спутник», то значимость Шуховской, да и отчасти Останкинской башни, начала теряться. Сейчас проще – цифровой сигнал идет по Спутнику.

На маршруте «Башня изнутри» покажут технический уровень внутри Останкинской телебашни (85 метров) и разрешат выйти на балкон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Скоро и Останкинская башня как таковая не нужна будет?

- В принципе, да. Эра классического телевизионного и радийного вещания уходит быстро в прошлое, как и проводная телефония. Новые технологии определяют судьбу этих объектов, и они могут рассматриваться в дальнейшем как архитектурно-туристические.

Бетон горел двое суток

Спас Останкинскую башню и кандидат технических наук Борис Тринкер, который изначально разработал уникальный бетон – крепче в 2,5 раза существующих марок. Тогда во время страшного пожара 2000 года в течение двух суток бетон горел при температуре 1000 градусов Цельсия и не рассыпался в прах. А ведь, когда возводили башню, то было много сомнений. Советские архитекторы и конструкторы боялись браться за проект – 540 метров в небо. Но стальные тросы и фундамент уже 53 года держат Останкинскую башню.

- И еще лет 500 продержат, - уверен Анатолий Волков, заместитель начальника службы ремонта, профилактики и настройки радиотелевизионных систем Останкинской башни.

Сейчас и система пожарной безопасности новая, и электропитание подается по двум разным подстанциям, для страховки есть собственная дизельная станция. За работой башни следят в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяют, когда ветер достигает больше 20 метров в секунду. Следят, на сколько метров отклоняется башня. Но это всегда немного – человек, находясь на земле, не заметит этого.

В интерактивном музее можно узнать историю строительства башни, об опасности молний и другие факты, которых нет в Википедии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После пожара долгое время не работали лифты - на верхние этажи сотрудники поднимались по лестнице около 1,5 часа. Залить водой пришлось и вращающийся ресторан «Седьмое небо» на высоте 328-334 метров. На реставрации он был долгих 16 лет. Устанавливали новые системы водяного пожаротушения, заменили наружную обшивку и систему вентиляции. Открылся ресторан в 2017 году и уже с другой концепцией. Раньше на трех этажах были «Бронзовый», «Серебряный» и «Золотой» залы, а теперь кофейня, кафе и ресторан. Меню также обновилось. Есть все – бургеры, пироги, оливье с раковыми шейками и черные пельмени ручной лепки.

Любимое место для фото – стеклянные полы. Страшно красиво. Фото: Алиса ТИТКО

Ах, эта свадьба на высоте

Останкинская башня за последние годы очень преобразилась. Сюда приходят тысячи туристов и москвичей. И не только на смотровую площадку с потрясающими видами. «КП» рассказывает обо всех развлечениях Останкинской башни:

- смотровая площадка «Панорама Москвы 360» (337 метров). Открываются виды на ВДНХ, Кремль, башни «Москва Сити» и другие строения. Доступны стеклянные полы для эффектных фото. Стоимость – 1200 рублей в будни, 1400 рублей в выходные дни,

- маршрут «Башня изнутри». Подъем на технический уровень внутри Останкинской телебашни (отметка 85 метров), возможность выхода на балкон, а также посещение смотровой площадки (337 метров). Стоимость – 1700 рублей,

- ресторан «Седьмое небо», который совершает полный оборот за 40 минут, позволяет рассмотреть все панорамные виды на Москву. Здесь можно вкусно пообедать с семьей, назначить бизнес-встречу, отметить День рождения и сделать предложение руки и сердца. Нужно заранее бронировать столик,

- новинка – свадебная церемония на высоте 337 метров. Подать заявление нужно в Медведковском отделе ЗАГС (улица Молодцова, дом 1а). Церемония обойдется всего в 350 рублей,

Вращающийся ресторан «Седьмое небо» совершает полный оборот за 40 минут. Здесь можно рассмотреть почти всю Москву. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- интерактивный музей (на 1 этаже). Здесь можно узнать подробную историю строения башни, об опасности молний, узнать много интересного о мире радио и телевидения. Стоимость – бесплатно при покупке билета на смотровую площадку,

- детская экскурсия «О высоком и не только» (группа до 10 человек). Стоимость – 3000 рублей,

- фотосессия с самого утра, когда первые лучи солнца наполняют светом смотровую площадку, или вечером, когда огни столицы завораживающе мерцают. Стоимость – одно фото 350 рублей, фотосессия 5000 рублей, сувениры с фото – от 300 рублей,

- сувенирный магазин, где можно купить магниты, чашки и даже миниатюру Останкинской башни,

- можно арендовать для мероприятий, банкетов и фуршетов концертный зал «Останкино» и площадку Open air у подножия Останкинской башни.

Важно:

- при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность,

- дети младше 6 лет на башню не допускаются,

- не допускаются граждане, относящиеся к маломобильным группам населения.

КСТАТИ

Развитие башенного туризма

Московские студенты предлагают воплотить в жизнь сразу несколько проектов:

- мобильное приложение с информационным, мультимедийно-игровым и образовательным контентом на секции стеклянных полов,

- объемно-пространственную композицию и возможность посмотреть на города мира с высоты с помощью технологии 3D-mapping,

- мультимедийную экскурсию по Москве со смотровой площадки башни с помощью технологий AR и VR реальности. Можно будет попасть к ключевым достопримечательностям Москвы, не покидая смотровую площадку.