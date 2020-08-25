В Москве останется лишь один троллейбусный маршрут

Вместо «рогатых» запускают электробусы и автобусы Фото: Иван МАКЕЕВ

Скоро поездка на троллейбусе по Москве превратится в развлечение для романтиков и туристов. На многих маршрутах «рогатых» постепенно заменяют автобусы и электробусы. А ретро-транспорт останется только на одной линии – между Комсомольской площадью и Новорязанской улицей. Почему выбрали именно это место – рассказываем ниже.

- В знак уважения к троллейбусу руководство города приняло решение оставить один троллейбусный маршрут в Москве навсегда, - пояснил генеральный директор «Мосгортранса» Леонид Антонов. – Сегодня в столице началась новая эпоха электротранспорта − по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем – это шаг вперёд. Будущее за инновационным электрическим транспортом. Когда-то точно так же популярную конку в столице сменил новый на тот момент вид транспорта – трамвай. Постепенно электробусных маршрутов будет всё больше.

По его словам, к этому уже пришли во многих городах Европы, Америки, Азии. Москва не отстаёт. Ещё и занимает первое место по количеству электроавтобусов среди европейских столиц.

ЦИФРЫ

Сейчас в транспортном парке Москвы 450 электробусов российского производства. До конца года их будет 600, а к 2024 году – планируется более 2600.

Всего в столице работает 36 электробусных маршрутов – на юго-западе, западе, северо-западе, севере, северо-востоке, востоке и в центре (список и схема - на сайте «Мосгортранса»).

ИСТОРИЯ

Маршрут для ретро-троллейбуса выбрали неспроста. Именно на Новорязанской улице в июне 1937 года открылся второй троллейбусный парк.

В ближайшее время в этом же районе появится музей транспорта Москвы. На экспозиции можно будет увидеть в том числе и троллейбусы разных лет.

Обкатку исторического маршрута проведут в сентябре этого года. А потом по этой линии постоянно будут ездить два ретротроллейбуса. В них можно будет прокатиться по обычному билету – «Тройке», социальной карте, единым и льготным проездным.