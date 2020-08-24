Два самых опасных вируса этой осени: ученый рассказал, почему вакцинация от гриппа особенно важна в эпоху коронавируса

Прививка от гриппа особенно важна в период пандемии коронавируса. Фото: Анастасия Осипова

Пока пандемия новой коронавирусной инфекции продолжается, а некоторые эксперты выдвигают предположения о том, что осенью возможен новый виток роста заболеваемости COVID-19, к нам приближаются и новые сезонные вариации вируса гриппа. Начиная с 1 сентября этого года, в Москве будет развернута широкая кампания по обеспечению вакциной от гриппа всех, желающих сделать прививку.

В этом году прививаться от гриппа особенно важно, поскольку это позволит не допустить перекрестной множественной инфекции, одновременного заражения гриппом и COVID-19, двумя главными эпидемиологическими вызовами этого года. Иммунизация от гриппа может исключить заболевание этой инфекцией вовсе, либо облегчить течение болезни, а это важно в эпоху коронавируса, чтобы предотвратить наложение инфекций друг на друга и, как следствие, серьезной угрозы для здоровья. Есть и еще один существенный фактор, чем меньше будет заболевших гриппом в тяжелой форме, то есть требующей госпитализации, тем эффективнее продолжится борьба с новой коронавирусной инфекцией, ведь медработникам не нужно будет спасать жизни в борьбе с еще одной эпидемией.

- Я не сомневаюсь в том, что вакцинация от гриппа полезна и особенно важна в период пандемии новой коронавирусной инфекции, - рассказал «КП» вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштей. - Принцип здесь такой: чем меньше люди в период пандемии COVID-19 будут болеть гриппом, тем лучше, поскольку это исключит наложения эпидемии гриппа на пандемию новой коронавирусной инфекции, а значит, позволит медицинским учреждениям работать нормально.

Есть и медицинская гипотеза, согласно которой вакцинация от гриппа способна подстегнуть работу неспецифического врожденного иммунитета человека, то есть, способствовать защите от разных видов ОРВИ, в том числе и от COVID-19. С таким предположением выступали исследователи из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне (Австралия), которые провели исследование, показавшее, что иммунная система человека реагирует на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 похожим образом, как и на инфекцию гриппа. Подобные исследования проводили и ученые из Бразилии, которые заметили взаимосвязь между вакцинацией от гриппа и тем, как пациент переносит COVID-19. Оказалось, что тем, кто был недавно привит от гриппа, на 8% реже требовалась интенсивная терапия, и на 18% реже – ИВЛ.

- Повышает ли вакцина от вируса гриппа общий иммунитет и защищает от COVID-19? Это гипотеза, - поясняет «КП» вирусолог Анатолий Альтштейн. – Подобных гипотез существует немало. Мы слышим мнения, в том числе и авторитетных ученых, касательно того, что прививка БЦЖ (от туберкулеза, - прим. ред.) повышает иммунитет к COVID-19, другие выступают за то, чтобы с этой же целью применять полиомиелитную вакцину. Задача каждой отдельной вакцины – иммунизировать против своей инфекции. Определенное влияние одной вакцины на заболеваемость другой инфекцией исключить нельзя, но пока никто этого убедительно не доказал.