«Утро в сосновом лесу» в Парке Горького: около 100 арт-объектов появятся ко Дню города

Празднование Дня города на ВДНХ - одна из любимых традиций москвичей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем немного остается времени до Дня города, который отметят в Москве 5 и 6 сентября. Москвичей ждет много сюрпризов и подарков. Организаторы рассказали, какие оригинальные арт-объекты появятся на площадках праздника. Они же станут чудесным фоном для красивых фотографий.- В Парке Горького установят арт-объект по мотивам картины «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина. На других площадках - полноразмерный макет легендарного самолета-«кукурузника», самые известных модели «Москвичей» и многое другое, - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Коломенское

В музее-заповеднике установят 30-метровый арт-объект «Большой Каменный мост».

- Композиция на нем представит архитектурную панораму Москвы XVII века. Под мостом «плещутся» волны Москвы-реки, - объяснили организаторы.

Рядом установят деревянный арт-объект «Кран на причале». Москвичи смогут увидеть, как раньше разгружали старинные лодки – ялы.

Печатники

Гостей позовут в брусчатый «Археологический дом», который похож на походный дом археологов. Такой же обычно ставят во время раскопок. А будет ли клад? Да. Москвичи смогут увидеть реплики находок из Зарядья и Охотного ряда.

На этой же площадке создадут временную галерею с репродукциями известных картин. Среди них будут, например, «Похищение Европы» В.А. Серова и «Богатыри» В.М. Васнецова.

Измайловский парк

Здесь установят арт-объект в виде самого массового военного ордена Российской империи – Ордена Святого Георгия (1769 год). Он был учрежден Екатериной II.

А также в парке появится арт-объект «Переправа через реку Березину». Интерес взрослых и детей будет прикован к интерактивным программам реконструкторов финальной битвы Отечественной войны, бегства Наполеона.

Парк Победы (Зеленоград)

Главная тема на этой площадке - Оборона Москвы 1941 года. Здесь установят арт-объект в виде Ордена Красной Звезды, чтобы все желающие смогли познакомиться с одной из самых почетных наград времен Великой Отечественной войны.

Еще будут фотозоны с самолетами (макеты). Все желающие смогут «занять место» пилота, изучить лайнер изнутри. Какую авиацию покажут?

- первый советский истребитель,

- первый истребитель-низкоплан в мире И-1,

- советский одномоторный истребитель-моноплан 1930- х годов И-16,

- МИГ-21,

- самолет-«кукурузник».

Южное Бутово

В Детском ландшафтном парке создадут 12 объемных витрин с историей, флорой и фауной Москвы.

- Внутри них можно увидеть диких животных, жизнь и быт крестьян в XVI веке, гуляния на праздник Ивана Купалы. Одна из витрин выполнена по мотивам картины художника С.В. Иванова «Отъезд крестьянина от помещика в Юрьев день», - рассказали организаторы.

Парк Горького

На Пушкинской набережной покажут объемную картину по мотивам работы И. И. Шишкина «Утро в сосновом лесу». Чем удивят? Арт-объект создаст эффект отсутствия границ между искусством и жизнью: на прозрачных стенах будет изображение леса (более 100 квадратных метров), медведи в виде 3D-фигур и сосны. Москвичи смогут побывать «в самой картине».

Митино

Площадка в ландшафтном парке - мир геологии. Москвичи смогут познакомиться с различными минералами в «Тоннеле кристаллов». Здесь же покажут большой макет аммонита в разрезе.

В парке будут и другие арт-объекты. Например, будет показан железнодорожный узел с макетами паровозов, специального вагона для угля, вагонов первого класса и для рядового состава.

Академическая площадь (Троицк)

Здесь покажут интерактивное панно «Устройство автомобиля». Дети и взрослые смогут «своими руками» поднять понравившуюся машину. Выставка расскажет историю московского автопрома. Будут представлены ретро-машины: «Москвич-412», «Москвич-408» (такой же в фильме «Бриллиантовая рука») и внедорожник «Москвич-415С» (редкий экземпляр).

Певческое поле

В парке установят трехметровый арт-объект «Марионетка Пегас». Москвичи смогут привести в движение части скульптуры.

Кузьминки

Здесь появятся сразу десять 3D-скульптур в виде животных: большой панды, индийского льва, амурского тигра, зубра и других. В специальных витринах можно будет рассмотреть природные комплексы, где они обитают.

Красная Пресня

Арт-объекты понравятся любителям техники и изобретений. Специалисты покажут, как работает механизм «Винта Архимеда» (арт-объект высотой около двух метров), и узнают о принципах циклического движения.

Еще одна точка притяжения – выставка осветительной техники «Огни Москвы». Здесь будет девять моделей фонарей разных исторических эпох.

Площадь Революции

Стоит посетить оригинальные зеленые лаундж-зоны, связанные с экспозициями московских музеев: «Зоология», «Наука и техника», «Искусство» и другие.

Рядом появится 35-метровая «Тропа ботанического сада» с живыми деревьями и «прудом с кувшинками» (светодиодные экраны).

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