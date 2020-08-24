Два завода и образовательный центр для юных химиков построят в Кингисеппе

Новые цеха появятся в Кингисеппе уже через 3 года. Автор фото: Евгений ЛИХАЦКИЙ

22 августа на свой день рождения город Кингисепп в Ленинградской области получил сразу два подарка: заложены новые предприятия и достигнута договорённость о создании центра для подготовки юных химиков и инженеров.

ПЕРВОЙ ПАРТИИ ТРИ ГОДА ЖДУТ

Новые предприятия заработают в промышленной зоне «Фосфорит». Всего год назад здесь открылся завод по производству аммиака – главного «кормильца» всей планеты: на основе аммиака делаются самые популярные сельскохозяйственные удобрения.

– Это сегодня здесь есть производство, стабильно выпускающее продукцию на экспорт, – рассказал исполнительный директор предприятия «ЕвроХим-Северо-Запад» Илья Белобородов. – Но пять лет назад здесь был пустырь. Оборудование доставляли из разных уголков мира, сверхгабаритные грузы транспортировали по Нарве, прибегая даже к перекрытию федеральных дорог. А чтобы смонтировать все это, пришлось применять уникальные краны. И, наконец, в июне прошлого года завод запустили.

Всего за год аммиачный завод выпустил 1,4 миллиона тонн продукции.

Соглашение о создании «Кванториума» подписали руководители Ленобласти, «ЕвроХима» и Фонда Мельниченко. Автор фото: Евгений ЛИХАЦКИЙ

– Предприятие стало серьёзным источником поступления налогов, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Чем шире будет производство, тем больше будет экономическая база для бюджета. А значит, тем больше мы сможем инвестировать в социальную сферу.

А вот за экологию в Ленобласти не переживают, ведь производство, подчеркнул губернатор, «абсолютно экологически безопасное». Безвредными для природы и соседей станут и два новых завода.

Одно предприятие также будет выпускать аммиак, спрос на который постоянно растет в мире. В год в новых цехах смогут выпускать миллион тонн продукции. А вторая площадка займется выпуском карбамида, производимого на основе аммиака. Мощность предприятия составит 1,4 миллиона тонн в год. Карбамид также станут экспортировать в Европу, Северную и Южную Америку.

– Уже идут подготовительные работы: вынос коммуникаций, демонтаж прежних строений и земляные работы, – добавил Белобородов. – В ближайшее время приступим к строительству. Первые партии продукции рассчитываем получить через 3 года.

Оба производства построят на инвестиционные деньги, на это понадобится полтора миллиарда долларов. Вместе с новыми заводами в промзоне появятся и 300 новых рабочих мест.

Праздничное шествие в День российского флага возглавили Александр Дрозденко и Игорь Нечаев. Автор фото: Евгений ЛИХАЦКИЙ

САМ СЕБЕ УЧИТЕЛЬ

– Кингисепп становится центром развития химической промышленности, основанной на глубокой переработке природного газа. В регионе появляются огромные серьезные производства продукции, начиная от минеральных удобрений и заканчивая пластмассами. Но всё это требует рабочих рук, причём высокопрофессиональных и квалифицированных: серьезных инженеров, химиков и технологов, – отметил Александр Дрозденко. – Ленобласть заинтересована в том, чтобы эти кадры приходили не со стороны, а потому хотелось бы воссоздать производственные династии.

Заинтересовать маленьких кингисеппцев естественными науками еще в школе помогут инновационные учебные центры. Первый образовательный центр, совмещенный с детским технопарком, появится на базе местного колледжа технологии и сервиса. Соглашение об этом подписали власти региона, «ЕвроХим» и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко (главный акционер «ЕвроХима». – Прим. ред.).

- Учебно-развивающий комплекс в Кингисеппе, создаваемый при мощной поддержке губернатора Ленинградской области, станет важным этапом продолжения масштабной совместной программы нашей компании и Фонда Андрея Мельниченко по организации центров поддержки одарённых детей в российских регионах, - сказал генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. - Благодаря сети таких центров всё больше старшеклассников в небольших городах имеют возможность получить высококачественное дополнительное образование в области естественных наук и поучаствовать в олимпиадах и научных проектах.

– Наша цель – чтобы хотя бы часть ребят, обучившись, пришла на работу на предприятия «ЕвроХима», – объяснил исполнительный директор фонда Александр Чередник. – Педагоги и программы будут лучшие, внедрим в работу собственные образовательные технологии. Детишкам понравится.

Обучаться и разрабатывать свои проекты в «Кванториуме» смогут как школьники, так и студенты, рассчитывают на 800 ребят в год. Технопарк займет тысячу квадратных метров рядом с колледжем. В новом двухэтажном здании с яркими фасадами уместят химическую и физическую лаборатории, а также пять подразделений-квантумов по разным направлениям: IT, промышленная робототехника, астрономия, нанотехнологии и биология. Отдохнуть юные ученые смогут в шахматной гостиной.

«Кванториум» обещают открыть уже в декабре, он станет частью всероссийской сети образовательных центров.

Общее намерение построить образовательный центр подтверждено крепким рукопожатием! Автор фото: Евгений ЛИХАЦКИЙ

ДОСЛОВНО:

Игорь НЕЧАЕВ, генеральный директор минерально-химической компании «ЕвроХим»:

– Кингисепп становится центром инноваций. Это не просто новое производство, тонны и налоги, но и наилучшие доступные мировые технологии, которые позволяют производить здесь продукцию по самым высоким стандартам.

СПРАВКА «КП»:

Аммиак – исходное сырье для многих отраслей промышленности. Его, например, используют в качестве хладагента, для создания азотной кислоты, а также для минеральных удобрений, в том числе и самого популярного азотного удобрения – карбамида.

КОНКРЕТНО:

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами одного из ведущих мировых производителей удобрений EuroChem Group. В Ленобласти компания представлена расположенными в Кингисеппе предприятиями «Фосфорит» и «ЕвроХим-Северо-Запад».