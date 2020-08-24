В Москве первого сентября откроются 18 новых школ и детсадов

Сергей Собянин открыл новый детский сад Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне Дня знаний в столице готовятся принять первых воспитанников только что построенные учебные корпуса.

В понедельник, 24 августа, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый детский сад в составе школы № 2098 в районе Западное Дегунино.

«Через неделю начинается долгожданный новый учебный год, - сказал мэр. - Пусть с неизбежными ограничениями, но школьники вновь сядут за парты, а малыши пойдут в детские сады. В том числе, откроют свои двери 18 новых школ и детских садов, которые город построил за последнее время. Один из них – детский сад на Ангарской улице в Западном Дегунино для ребят из соседних домов, включая те, которые сегодня строятся по программе реновации».

В этом году 1 сентября 18 новых детсадов и школ примут 2 565 дошколят и 5 025 школьников.

ТТХ детсада на Ангарской улице:

- 3 этажа;

- площадь 2,7 тысячи квадратных метров;

- 6 групп полного дня для 150 дошкольников и группа кратковременного пребывания для 20 дошколят;

- в группах - раздевалки, игровые комнаты, буфеты, спальни и туалеты. С помощью мобильных перегородок можно превратить игровую в спальню и наоборот;

- для занятий - кружковые комнаты, залы для музыки и физкультуры;

- пищеблок, медпункт, кабинеты логопеда и психолога;

- во дворе - веранды для прогулок, детские горки, спортивная площадка. Здание и игровые зоны обустроены в том числе для детей-инвалидов.