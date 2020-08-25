Благотворительная работа Андрея Владимировича Скоча

Андрей Владимирович Скоч

Еще около 20 лет назад в России к благотворительной деятельности относились с недоверием, а афишировать свои добрые дела считалось дурным тоном. Сегодня тема становится все более открытой, а число благотворительных фондов растет с каждым годом.

Благотворительность зародилась в Киевской Руси с принятием христианства. Уже в Средние века стали появляться так называемые братские приюты — они оказывали помощь тем, кто не был в состоянии зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. В конце XVIII века императрица Мария Федоровна возглавила Воспитательное общество благородных девиц, которое стало одной из самых масштабных гуманитарных организаций в стране.

В годы перестройки в СССР появилось несколько благотворительных фондов, таких как Фонд культуры, Фонд милосердия и здоровья и Детский фонд.

В начале 90-х годов в России стали функционировать благотворительные фонды — сначала зарубежные, а затем и отечественные. Так, во второй половине 1990-х годов в Белгородской области появился международный гуманитарный фонд «Здоровое поколение» (сегодня он носит название «Поколение»). Его основателем стал тогда еще предприниматель, а ныне депутат ГД РФ Андрей Владимирович Скоч.

Деятельность фонда «Поколение»

Первое время фонд Андрея Владимировича Скоча помогал детям с пороком сердца и другими кардиологическими заболеваниями, однако в дальнейшем перечень направлений его деятельности расширился. Сегодня организация по-прежнему активно занимается поддержкой медицинских учреждений. Так, ежегодно «Поколение» закупает различные препараты для клиник Белгородской области. Миллионы рублей также направляются на лечение и реабилитацию жителей региона.

В 2001 году на деньги гуманитарной организации Андрея Скоча в Старом Осколе был создан центр офтальмологии. Его пациенты проходят комплексные диагностические обследования, а также получают оперативное, консервативное, а в определенных случаях и бесплатное лечение. В 2010 году в Белгороде открылся медицинский центр. Его оснастили высококачественным оборудованием, которое применяется в клиниках Австралии, Италии, Швейцарии и других стран. В медучреждении можно пройти полную диагностику — его сотрудники обследуют пациентов с момента рождения. В 2017 году свои двери открыл нейро-ортопедический центр — пятиэтажное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров. Он был возведен за полтора года, и сегодня в нем выполняют высокотехнологичные операции на стопах, кистях, мелких суставах и позвоночнике. Кроме того, с 2015 по 2019 год при финансовой поддержке фонда в Белгородской области были открыты около 30 ФАП.

Социальные проекты Андрея Скоча для студентов и многодетных родителей

Благотворительная организация «Поколение» выделяет средства не только на поддержку больниц и клиник, но и на реализацию проектов в сфере образования. Так, она ежегодно присуждает стипендию «Лучший студент года» самым инициативным студентам Белгородской области. В 2020 году на конкурсе 30 участников разделили первые и вторые места в 15 номинациях и получили стипендии в размере 15 000 и 10 000 рублей соответственно. Сумма финансирования инициативы составляет почти 90 млн руб.

Также фонд Андрея Владимировича Скоча два раза в год организует лагерь молодежного лидерства «Новое Поколение». Специалисты в самых разных сферах в его рамках учат творческую молодежь выступать на публике, выстраивать деловые отношения, а также четко и красиво выражать свои мысли. Всего на поддержку проекта было выделено свыше 55 миллионов рублей.

Средства из бюджета «Поколения» также регулярно направляются на помощь многодетным семьям. Так, на протяжении шести лет организация проводила конкурс «Родительский рекорд», который изначально был региональным, но уже через год приобрел статус всероссийского. Главная его цель заключалась в поощрении многодетных отцов и матерей. Общая сумма финансирования проекта составила свыше 72 млн руб.

Андрей Скоч: биографическая справка

А. В. Скоч родился в селе Никольское Московской области в 1966 году. После школы он ушел в армию, служил в разведывательно-десантной роте. Позже получил высшее психологическое образование.

В начале 90-х вместе со своим партнером, предпринимателем Львом Кветным, он занялся бизнесом. Так, Андрей Скоч:

• учредил собственную хлебопекарню;

• наладил бизнес по реализации компьютеров и комплектующих;

• создал свое дело в нефтеперерабатывающей отрасли.

В 1995 году Андрей Скоч и его коллега вложили заработанные средства в компанию «Интерфин». К концу 90-х портфель ее активов пополнился долями в Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском горно-обогатительном комбинате. В Лебединском ГОК А. В. Скоч впоследствии занял должность заместителя генерального директора.

В 1999 году Андрей Владимирович Скоч передал отцу все свои активы, чтобы вплотную заняться политикой. В этом же году его избрали депутатом Госдумы России от Белгородской области. За последние 20 лет он стал соавтором более чем 150 законодательных инициатив.

Андрею Скочу было присуждено множество наград за его плодотворную законотворческую и благотворительную деятельность.