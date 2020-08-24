Молочный союз включился в эксперимент по маркировке

С января молочный рынок начнет становиться цивилизованным, а продукция более безопасной и качественной Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 предприятий, входящих в Молочный союз России, присоединились к эксперименту по цифровой маркировке молочных продуктов. Об этом говорится в письме союза в Совет Федерации, которое есть в распоряжении «Комсомольской правды».

Эти предприятия: «Арла Фудс», «Валио», «Вологодское мороженое», «Гагаринконсервмолоко», гормолзавод «Магаданский», «Дмитрогорский молочный завод», «Кипринский молочный завод», «Кировская молочная компания», «Княгининское молоко», «Лакталис Восток», «Зеленая долина», «Молочные продукты Русагро», завод «Гиагинский», «Нальчикский молочный комбинат», «Ростагрокомплекс», Ростовский завод плавленых сыров, «Славмо», сыродельный комбинат «Ичалковский», Учебно-опытный молочный завод ВГМХА имени Н.В. Верещагина, «Кампина», «Хохланд Руссланд», «Эгида Поволжье», «Эрманн», «Млада», «Юнилевер Русь», Ярославский комбинат молочных продуктов, молокозавод «Петропавловский».

Как видно из списка – география охватывает всю страну от Магадана и Камчатки до юга России. Участвуют, конечно, не только входящие в Молочный союз компании, но и другие производители, типографии, розница, оптовики, импортеры – всего около 6 тысяч компаний. Сам эксперимент начался еще 15 июля 2019 года – чтобы всем хватило времени протестировать процессы и комфортно подготовиться.

Чтобы было легче, оператор государственной системы маркировки – ЦРПТ – на время эксперимента взял на себя затраты по монтажу оборудования, сервисам, настройке и так далее. Во время коронавирусных ограничений специалисты научились проводить работы дистанционно – лишь бы лишний раз не вмешиваться в процессы на заводах.

Максимально комфортные условия, впрочем, не только для «больших» и состоящих в союзе, но и средних, и маленьких. Как сообщал Минпромторг, для микропредприятий созданы карты типовых решений. У фермеров, которые сами продают свою продукцию, будет еще больше времени на подготовку – им дается отсрочка до 1 октября 2021 года, следует из решения правительства.

Из других послаблений – бесплатная маркировка детского и лечебного питания и освобождение от маркировки продукции весом до 30 граммов.

Так что с января молочный рынок начнет становиться цивилизованным, а продукция более безопасной и качественной.