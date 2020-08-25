Труп москвича больше года пролежал в туалете

Полиция в данный момент уточняет данные о погибшем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшную находку сделали недавно на востоке Московской области в Орехово-Зуевском Городском округе. В селе Хотеичи на одном из участков был обнаружен труп его хозяина. Тело мужчины находилось в туалете, расположенном недалеко от принадлежащего покойному дома. Прибывшие на место сотрудники полиции сделали вывод, что мужчина скончался больше года назад, и все это время его тело лежало в уличном туалете.

— В отдельной простройке на участке был обнаружен скелетированный труп 54-летнего мужчины, давность наступления смерти которого более года. Для проведения судебно-медицинского исследования труп был направлен в морг. Экспертиза может пролить свет на причины смерти мужчины, — сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах

Экспертизе предстоит попытаться выяснить причину смерти, а полиция в данный момент уточняет данные о погибшем и разыскивает его родственников.